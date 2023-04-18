Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a: Niye böyle olduk amca oğlu?

Özgür Demirtaş'ın "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" açıklamasına esprili bir yanıt veren Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu?" paylaşımını yaptı.

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Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a: Niye böyle olduk amca oğlu?

6 yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş'la akraba olduklarına dair iddiayla ilgili olarak Twitter hesabından esprili bir paylaşım yaptı. 

Özgür Demirtaş'ın "Hiçbir siyasetçi ile akrabalık bağım yok" açıklamasını paylaşan Selahattin Demirtaş, "Niye böyle olduk amca oğlu? Sen özgürsün, ben rehineyim diye mi?" ifadelerini kullandı.

Özgür Demirtaş'ın ise Selahattin Demirtaş'a yanıtı sert oldu. Demirtaş, "Hakkında yüklü bir miktar Tazminat davası açacağım, iyi günler" sözleriyle yanıt verdi. 

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