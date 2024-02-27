Matematikte müfredat değişikliği: 'İntegral' konular arasından çıkarıldı, 'kümeler' ve 'mantık' sadeleştirildi

MEB, 2024- 2025 eğitim-öğretim yılından başlayarak uygulanmak üzere ortaöğretim matematik dersi konuları arasından 'integral'i çıkardı.

Matematikte müfredat değişikliği: 'İntegral' konular arasından çıkarıldı, 'kümeler' ve 'mantık' sadeleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimde milli ve manevi değerlerin ön plana çıkarıldığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında öğretim programları çıkarmayı hedefliyor. Bu model kapsamında yapılan müfredat değişikliğinde son olarak, 2024- 2025 eğitim-öğretim yılından başlayarak uygulanacak ortaöğretim kademesindeki biyoloji dersinin merkezine “yaratılış teorisinin” konulduğu ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; 2024-2025 eğitim öğretim yılından sonra geçerli olarak ortaöğretim matematik dersi konuları arasından da “integral” çıkarıldı.

Bunun yanı sıra; “kümeler” ve “mantık” konularının içeriğinde de sadeleştirme yapılıp derslerin sınıfları değiştirildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredata göre ders kitabı hazırlamaya başladığı, bakanlığın yayınevlerine derslerin içeriklerine ilişkin bilgilendirme yazısı gönderdiği de iddialar arasında yer alıyor

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