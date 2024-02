Eğitim teknolojisi şirketi yeni hizmetini duyurdu

Novarge'ın Premium eğitim platformu, sektördeki en güncel bilgileri, en etkili öğrenme metodolojilerini ve en ileri teknolojileri kullanarak hazırlanmış eğitimler sunuyor. Bu eğitimler, öğrenenlere, kendi alanlarında uzmanlaşmak ve profesyonel becerilerini derinleştirmek için ihtiyaç duydukları her şeyi sağlamaktadır. Premium platformu, özelleştirilebilir öğrenme deneyimleri, interaktif içerikler ve esnek erişim seçenekleri ile eğitimde çığır açan bir modeldir.



Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi tüm eğitimlerinde içerik ve hizmet kalitesini artırarak öğrencilerine Premium eğitim deneyimi yaşatmak için yeni bir dönem başlattı.



Novarge CEO'su Mesut KARAAĞAÇ, konu hakkında şunları söyledi: "Premium hizmetimiz, öğrencilerimize sadece bilgi değil, uygulanabilir pratik beceriler ve derinlemesine anlayış kazandırmak için tasarlandı. Her bir eğitim modülümüz, bireylerin kariyer hedeflerine ulaşmalarında gerçek bir fark yaratacak şekilde kurgulandı."



Novarge Premium hizmeti ile birlikte, kullanıcılara sunulan kurs sayısı ve çeşitliliği artmış, kurs içeriklerinin zenginliği ve derinliği, branşında uzman eğitmenlerin liderliğinde genişletilmiştir. Novarge, müşterilerine sunduğu bu yeni hizmet ile eğitimde kalitenin ve mükemmeliyetin yeni bir standartını belirlemeyi hedefliyor.



Eğitimlerini ve hizmetlerini sürekli olarak geliştirmeye adamış olan Novarge, bu yeni Premium hizmeti ile eğitimde mükemmeliyetçiliği yeniden tanımlıyor ve her öğrenenin kendi potansiyelini en üst düzeyde gerçekleştirebilmesi için gereken araçları sunuyor.