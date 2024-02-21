Kanada’da göçmenlik ve çalışma vizesi için PTE Core İngilizce Yeterlilik Sınavı kayıtları başladı

Geçen yıl Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık Dairesi'nden (IRCC) onay alan PTE Core, Kanada’da göçmenlik veya çalışma amacıyla yapılacak vize başvurularında İngilizce dil yeterliliğinin kanıtı olarak kullanılabiliyor. PTE Core sınavlarına 12 Şubat'tan bu yana katılınabiliyor.



Pearson'ın İngilizce sınav portföyüne son eklenen PTE Core, PTE Academic sınavının birçok özelliğini içeriyor. Tıpkı PTE Academic gibi, PTE Core da konuşma, dinleme, okuma ve yazma gibi dört temel dil becerisini test ediyor. Akademik odaklılık yerine günlük hayata uygun bir yaklaşımla tasarlanmış olmasıyla ayrışıyor. 2 saatlik bilgisayar tabanlı tek oturumdan oluşan sınav, çalışma amacıyla dil sınavına hazırlananlar için de uygun bir içeriğe sahip. Kanada’nın özel göç ihtiyaçlarını ve IRCC’nin dil yeterliliği gerekliliklerini karşılamak için tasarlanan PTE Core sınavı, herhangi bir ülkedeki çalışma amacıyla dil sınavına girenlerin İngilizce yeterliliğini değerlendirmek için de kullanılabiliyor.



Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Pearson İngilizce Dil Öğrenimi Bölümü Başkanı Giovanni Giovannelli şunları söyledi: “Pearson olarak, Kanada’da çalışmak, okumak veya ülkeye göç etmek isteyen herkesin gereksinimlerine uygun İngilizce dil yeterlilik sınavları sunuyoruz. PTE Core, tüm dünyadan katılımcıların ihtiyaçlarını karşıladığı için heyecanlıyız. Gerçek hayattaki dil becerilerini test etmek için tasarladığımız sınav, katılımcıların İngilizce yeterliliklerini sergilemelerine ve kendileri gibi olmalarına olanak tanıyor.”



Kanada her yıl yüz binlerce daimi ikamet sahibine, geçici yabancı işçiye, öğrenciye ve ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor. Kanada'nın ekonomik toparlanması ve salgın sonrası büyümesine destek sağlama konusu her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Bu nedenle, IRCC önümüzdeki yıllarda artan talebi daha iyi karşılamak için Göçmenlik Seviyeleri Planını genişletmeyi planlıyor. Kanada'da hemşirelik, mühendislik ve web geliştirme gibi alanlarda talep artıyor, ancak bu alanlarda çalışmak isteyenlerin vize başvurularında İngilizce yeterliliklerini kanıtlamaları gerekiyor. Pearson, PTE Core ile başvuranlara İngilizce yeterliliklerini kanıtlamalarında destek oluyor.

Online olarak bilgisayarda yapılan PTE Core sınavı, Pearson’ın bilgisayar tabanlı test bölümü olan Pearson VUE aracılığıyla sunuluyor. Puanlama, biyometrik veri toplama ve gelişmiş güvenlik önlemleri için, gerçek değerlendiriciler tarafından kalibre edilen ve incelenen en güncel yapay zeka teknolojisi kullanılıyor. En doğru ve objektif değerlendirme, gerçek uzman eğitmenler ve yapay zekanın desteğinin bir araya gelmesiyle sağlanıyor.



PTE Core için oturumdan 24 saat öncesine kadar kayıt yapılabiliyor ve sınava girenler sonuçlarını ortalama 48 saat içinde edinebiliyor.



PTE Core sınav oturumları, Türkiye genelinde 10 farklı sınav merkezinde haftanın 7 günü gerçekleştiriliyor.

Pearson tarafından sunulan bir diğer PTE sınav çeşidi PTE Academic ise Ağustos 2023’te IRCC tarafından “Doğrudan Öğrenci Akış (SDS)” için tüm vize başvurularında kullanılmak üzere onaylandı. Bunun yanı sıra Kanada’daki üniversitelerin %97’sinden fazlası ve kolejlerin %95’i tarafından tanınıyor (Non-SDS). PTE Academic ayrıca Avustralya, Yeni Zelanda ve İrlanda Üniversitelerinin tamamı ve Birleşik Krallık üniversitelerinin %99’u tarafından kabul ediliyor. Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda hükümetleri de tüm vize başvurularında PTE testlerini kabul ediyor.