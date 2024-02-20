MEB, ortaokul ve liselerde 'ortak sınav' tarihlerini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 6. sınıf Türkçe ile lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için ülke genelinde yapılacak olan 'ortak sınav' tarihlerini duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarına ilişkin bilgilere de yer verildi

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MEB, ortaokul ve liselerde 'ortak sınav' tarihlerini duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yapılacak ortak yazılı sınav tarihlerine ve ortak sınavlara yönelik konu soru dağılım tablolarına ilişkin bilgilere yer verdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ülke genelindeki birinci yazılı sınavları 6. sınıf Türkçe ile 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersleri için 26 Mart 2024 Salı, matematik dersleri için 27 Mart 2024 Çarşamba günü yapılacak.

SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYIMLANDI

Bu doğrultuda, sınavların kapsam geçerliğinin artırılması ve öğrencilerin sınavlara daha bilinçli hazırlanması için hangi konu ve kazanımdan kaç soru sorulacağını gösteren konu soru dağılım tabloları hazırlanarak yayımlandı.

MEB, ortaokul ve liselerde 'ortak sınav' tarihlerini duyurdu - Resim : 1

Ülke geneli yapılacak ortak yazılı sınavlar; ortaokul 6. sınıf Türkçe dersi 14 çoktan seçmeli ve 2 açık uçlu veya kısa cevaplı olmak üzere toplam 16 sorudan; 6. sınıf matematik dersi 10 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Lise 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak sınavı ise 7 açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan; matematik dersi 8 adet açık uçlu veya kısa cevaplı sorudan oluşacak.

Kaynak: Gerçek Gündem

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