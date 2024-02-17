MEB, özel okullarda Noel, Paskalya ve Cadılar Bayramı kutlamalarını yasakladı; Azınlık okulları da yasağa dahil olacak mı?

GERÇEK GÜNDEM-HABER MERKEZİ

"Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in başında olduğu Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullar yönetmeliğini değiştirdi.

Değişiklikle, Noel, Cadılar Bayramı ve Paskalya kutlamalarının “milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinlikler” olarak değerlendirerek bunların okullarda kutlanması yasaklandı.

Özel okullarda düzenlenen Noel, Cadılar Bayramı, Paskalya gibi etkinliklere ilişkin Aralık 2023’te bazı medya kuruluşlarında ‘velilerin şikayetçi olduğu’ olduğu yönünde çıkan haberler üzerine MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fetullah Güner, tüm illere ‘Eğitim Kurumlarında Düzenlenecek Sosyal Etkinlikler’ konulu yazı gönderilmiş; özel okullar etkinliklerle ilgili uyarılmıştı.

Yazıda tüm etkinliklerin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nda yer alan Türk milli eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uygun olarak düzenleneceği belirtilmişti.

Uyarının ardından bakanlığın Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, ortaokul öğrencilerinin ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle birlikte akademik gelişimlerine yönelik çalışmaların yapılacağı “sosyal etkinlik ve gelişim merkezi” adıyla yeni bir kurum türü tanımlanıyor.

Özel öğretim kurumlarının açılışı, devri ve nakli gibi iş ve işlemlerinde ibrazı zorunlu olan bina tapu senedi ile yapı kullanım izin belgesiyle ilgili de değişikliğe gidiliyor.

Söz konusu belgelerin temin edilmesine yönelik güçlük göz önüne alınarak bu işlemlerde ‘bina tapu senedi’ yerine ‘tapu senedi’ istenecek ve yapı kullanım izni aranmayacak. Kısmen veya tamamen Hazine ve özel bütçeli idarelerin mülkiyetindeki taşınmazlar ile Vakıflar Genel Müdürlüğü ile idare ve temsil ettiği mazbut vakıflara ait taşınmazlar üzerinde özel öğretim kurumu açılmasına da imkan tanınıyor.

AZINLIK OKULLARI DA YASAĞA DAHİL OLACAK MI?

Lozan Antlaşmasıyla Türkiye'deki Rum, Ermeni, Yahudi, toplumlarının ait okullar özel okul statüsüne alınmıştı. Yeni yönetmeliğin azınlık okullarını da kapsayıp kapsamayacağı henüz bilinmiyor. Öğrenci sayıları her yıl biraz daha azalan azınlık okulları, son senelerde adından yaptıkları Noel, Paskalya kermesleriyle de bahsettiriyordu.

Öte yandan birçok özel okulun bünyesinde farklı dinlere mensup öğrenciler de bulunuyor. Hıristiyan toplumu için Noel bayramı Hazreti İsa'nın doğduğu gün iken, Paskalya ise Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı bayram olarak biliniyor.

HER TÜRLÜ EĞTİM MATERYALİ İÇİN TALİM VE TERBİYE KURULU ONAYI GEREKECEK

Düzenlemeyle ayrıca Türk programı uygulayanlar hariç olmak üzere milletlerarası özel öğretim kurumlarının uyguladıkları öğretim programları ve bu programların uygulanmasında kullandıkları her türlü öğretim materyalinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanması gerekecek.

Okulların yıllık çalışma takvimi ve çalışma saatlerine yönelik olarak yapılan değişiklikle, ayrı bir çalışma takvimin uygulanmasında merkezi sınavlar gibi eğitim ve öğretimin genel işleyişine dair hususların dikkate alınacağı ve ayrıca kurumlarda milli ve kültürel değerlere aykırı, öğrencilerin psikososyal gelişimlerine katkı sağlayamayacak etkinliklerin yapılamayacağı hüküm altına alındı.

BAKANLIKÇA ONAYLANAN DERS KİTAPLARI OKUTULACAK

Yönetmelikle okullarda bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esas kılınarak, bu konuda kurucu ya da kurucu temsilcisi ile kurum müdürünün de görev tanımı da düzenlendi.

Ayrıca 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nda ücretsiz okutmada öncelik sağlanan, harp veya vazife malulü sayılanların ilk ve orta öğretim çağındaki çocukları ile haklarında korunma, bakım veya barınma kararı verilen çocukların yerleştirme işlemlerinin merkezi olarak gerçekleştirilmesine ilişkin değişiklik yapıldı.

Değişiklikle, organize sanayi bölgelerinde açılan meslek liselerinden teşvik kapsamında olmayan alanlara öğrenci kabul etmek isteyen kurumların bu öğrencilerden ücret alabilmeleri de sağlanıyor.

Kaynak: Gerçek Gündem