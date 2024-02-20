Yöneticiler, bu programla İstanbul, Paris ve Prag’da akademisyenlerden eğitim alacak

Küresel çaptaki ekonomik ve politik gelişmeler, iş dünyasının dinamiklerini derinden etkilemeye devam ediyor. Mevcut türbülansın iniş çıkışlarını domine ederken, şirketlerin geleceği için olası olumlu ya da olumsuz senaryolara zemin hazırlıyor. Her ölçekten işletmenin daha çevik, değişime açık, istikrarlı organizasyonlara dönüşmesi için yöneticilerin çağın gereklilerine uygun yeni beceriler edinmesi kritik hale geliyor. Bu doğrultuda uluslararası düzeyde hazırlanan eğitimler ise liderlerin kendini geliştirmesi adına süreçte önemli bir rol oynuyor.

İş dünyasına fark yaratan bireyler kazandırmak ve profesyonellerin hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla eğitim programları düzenleyen BMI Business School Istanbul, Paris Sorbonne Üniversitesi işbirliğiyle Türkiye’de ilk defa 2022’de gerçekleştirilen International Executive MBA Programı’nın yeni dönem başvuruları başladı. Ekim ayında başlayacak eğitim programıyla, orta ve üst düzey yöneticilerin iş dünyasının rekabet ortamında stratejik ve vizyoner bakış açısı edinmeleri amaçlanıyor. Katılımcılar, 18 ay sürecek yüksek lisans programından mezun olduklarında Sorbonne Üniversitesi’nden M2 derecesine sahip diploma almaya hak kazanıyor.

Eğitimler İstanbul, Paris ve Prag’da

BMI’dan edinilen bilgilere göre, International Executive MBA Programı, 14 ders modülü ve bitirme tezinden oluşuyor. Modüller, 18 ay boyunca ayda sadece 4 gün süreyle gerçekleştirilecek. 14 ders modülünden 11'i İstanbul’da yapılırken, öğrenciler 2 modülü Sorbonne Üniversitesi’nde, 1 modülü de Prag Ekonomi Üniversitesi’nde alacak. Yöneticiler, ekonomi, hukuk, kurumsal finans gibi temel eğitimlerin yanında dijital ağda yönetim bilişim sistemleri, kültürlerarası yönetim, girişimcilik ve liderlik alanlarında eğitim görecek. Eğitimler, Sorbonne Business School, Georgetown Üniversitesi, Fribourg Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, ODTÜ, İTÜ gibi üniversitelerde görev yapan akademisyenler tarafından verilecek.

Simülasyonlara da katılacaklar

Yöneticiler eğitim programı kapsamında köklü eğitim kurumlarından eğitim alırken, uluslararası iş dinamikleri, ileri müzakere teknikleri, stratejik yönetim alanlarında da simülasyonlara katılacak. Ayrıca, Sorbonne Üniversitesi’nin International Executive MBA Programı mezunlarının dahil olduğu uluslararası iş ağına katılma fırsatı yakalayacak. İlk iki döneminde 100’ün üstünde başvuru alan programın başvuruları yeni döneminde de online platformdan kabul edilecek. Erken kayıt yaptıranlar, indirimlerden yararlanabilecek.