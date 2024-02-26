YKS başvurularında son gün

Türkiye genelinde 8-9 Haziran’da yapılacak YKS başvurularında bugün son gün.

Son Güncelleme:
YKS başvurularında son gün

Türkiye genelinde 8-9 Haziran’da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları bugün saat 23.59’da sona eriyor.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabiliyor. YKS kapsamında 8 Haziran’da Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapılacak, 9 Haziran’da ise sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

ASKERİ OKULLAR

Diğer yandan Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (MSÜ) başvuran adayların da Milli Savunma Bakanlığı tarafından yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için de YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu.

SINAV ÜCRETLERİ

ÖSYM tarafından yayınlanan başvuru kılavuzuna göre YKS sınav ücretleri TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için 295 TL olarak belirlendi. Ücret ödemeleri 27 Şubat Salı gününe kadar yapılabiliyor. ÖSYM’den yapılan açıklamada “5-7 Mart tarihleri arasındaki geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek” denildi.

YÖKDİL YAPILDI

Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) dün yapıldı. 104 bin 485 adayın başvurduğu sınav 89 sınav merkezinde uygulandı. Kağıt tabanlı ve elektronik olarak uygulanan YÖKDİL sonuçları 15 Mart’ta açıklanacak. Sınav sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Etiketler
ÖSYM
Son Güncelleme:
Show TV'de üzücü veda: Sandık Kokusu dizisinin hayranları üzülecek Show TV'de üzücü veda: Sandık Kokusu dizisinin hayranları üzülecek
Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor Kan grubuna göre kişilik özellikleri... En hassas kişiler bu kan grubundan çıkıyor
Yöneticiler, bu programla İstanbul, Paris ve Prag’da akademisyenlerden eğitim alacak Yöneticiler, bu programla İstanbul, Paris ve Prag’da akademisyenlerden eğitim alacak
Kanada’da göçmenlik ve çalışma vizesi için PTE Core İngilizce Yeterlilik Sınavı kayıtları başladı Kanada’da göçmenlik ve çalışma vizesi için PTE Core İngilizce Yeterlilik Sınavı kayıtları başladı
ÇOK OKUNANLAR
Akraba evliliğinin en çok ve en az olduğu iller açıklandı Akraba evliliğinin en çok ve en az olduğu iller açıklandı
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve çığ uyarısı
Deniz Zeyrek: Gafı yanına kâr kalacak Deniz Zeyrek: Gafı yanına kâr kalacak
Bir kişiyi öldüren düğün magandasına ev hapsi: Silahlara göz yuman muhtar da beraat etti Bir kişiyi öldüren düğün magandasına ev hapsi
Ankara'da bir haftadır haber alınmayan kişi, evinde ölü bulundu Bir haftadır haber alınmayan kişi, evinde ölü bulundu