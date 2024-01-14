Mahkeme, ODTÜ öğrencilerinin haklılığını ispatladı: Yurt yönetmeliği hukuka aykırı

Ankara 9. İdare Mahkemesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Yurtlar Yönetmeliğinin bazı maddelerini iptal etti. Karara göre, yönetmelikte yer alan “genel ahlak” ya da “sosyal medyadan üniversite yöneticilerine hakaret” gibi kapsamı belirsiz ve öğrencilerin yurtlardaki geleceğini, ODTÜ Rektörlüğü ve yurtlar yönetiminin inisiyatifine bırakan maddeler yürürlükten kaldırıldı.

ÜniKuir’in aktardığına göre, ODTÜ Senatosunun 2022’de yürürlüğe koyduğu ODTÜ Yurtlar Yönetmeliğinin iptali talebiyle birden fazla öğrenci davacı olmuştu. ÜniKuir Hukuki Danışmanı Avukat S. Duygu Çildoğan, Yurt Yönetmeliğine aykırılık sebebiyle hakkında soruşturma açılan ya da ceza alan öğrencilerin hukuki danışmanlık almasında fayda olduğunu söyledi.

Davalardan birinde, “yönetmeliğin hukuka aykırılığı, usulsüz bir şekilde yürürlüğe geçirilmesi ve uygulanması halinde telafisi güç zararlar” doğabileceği tespitiyle nisan 2023’te yürütmenin durdurulması kararı çıkmıştı. Davada, mahkeme doğrudan yönetmeliğin kaldırılması yönünde hüküm vererek yönetmeliğin 10 maddesinin 30’a yakın bendini iptal etmiş; davaya konu iki maddede ise hukuksuzluk tespit etmemişti.

'GENEL AHLAK' KAVRAMI MUALLAK

Yönetmelikte yer alan ve öğrencilerin geçici olarak yurttan uzaklaştırılmasıyla sonuçlanacak bir diğer belirsiz ifade olan “yurdun içerisinde genel ahlaka aykırı davranışta bulunmak” artık rektörlüğün öğrencileri cezalandırma nedeni olamayacak. “Genel ahlak” tanımının muallaklığı, yurt yönetmeliğinin bir cezalandırma mekanizması olarak kullanılabileceğine yönelik endişeleri artırmıştı.

'SOSYAL MEDYADAN HAKARET' MADDESİ KALDIRILDI

Eski yönetmelikte sadece “eyleme katılmak” olarak yer alan yurttan kesin olarak çıkarma hükmünün kapsamı “Üniversitemiz emlakına, kişilere, çevreye zarar verici ve eğitimi engelleyici gösterilere ve eylemlere katılmak, zarar verici eylemlerin faili veya müsebbibi olmak, sosyal medyadan Üniversite yöneticileri hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulunmak” şeklinde yeni yönetmelikle genişletilmişti.

Öğrencilerin ifade özgürlüğünü kullanmasının üniversite yöneticilerine hakaret olarak tanımlamanın önünü açan bu madde de yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmelik, yurt yöneticisince belirlenmiş yerlerden başka yerlere izinsiz yazı, afiş ve görseller asmayı uyarı ile cezalandırmayı hüküm verirken; “yasalara ve ilgili düzenlemelere aykırı biçimde” yurtlarda bayrak asmanın, sembol kullanmanın, marşlar söylemenin ve “ideolojik resim” taşımanın yurttan çıkarılma nedeni olduğunu söylüyordu. Bu maddeler de mahkeme üyelerinin oy birliği ile kaldırıldı.