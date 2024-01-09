Yarın (10 Ocak 2024) Tekirdağ'da okullar tatil mi? Bazı ilçelerde eğitime kar engeli!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı etkili olurken, bazı yerlerde yarın (10 Ocak 2024) okullar tatil edildi. Bu kapsamda Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi.

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Yarın (10 Ocak 2024) Tekirdağ'da okullar tatil mi? Bazı ilçelerde eğitime kar engeli!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Tekirdağ'da etkili olan kar yağışı sebebiyle yarın (10 Ocak 2024) bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı bazı ilçelerde yarın (10 Ocak 2024) eğitime ara verildiği bildirildi.

TEKİRDAĞ'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, yarın (10 Ocak 2024) Malkara ve Muratlı ilçelerinde okulların tatil edilmesine ilişkin şu açıklama yapıldı:

Yarın (10 Ocak 2024) Tekirdağ'da okullar tatil mi? Bazı ilçelerde eğitime kar engeli! - Resim : 1

"Malkara ilçemizde 9 Ocak Salı günü taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerimiz için eğitim-öğretime öğleden sonra ve 10 Ocak Çarşamba günü resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımızda 1 gün süreyle, Muratlı ilçemizde resmi ve özel tüm temel eğitim ve ortaöğretim okullarımız 9 Ocak Salı günü öğleden sonra ve 10 Ocak 2024 Çarşamba günü 1 gün süre ile tatil edilmiştir."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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Tekirdağ Okul Kar Yağışı Malkara Muratlı
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