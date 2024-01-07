MEB, anaokuluna getirilen katkı payını savundu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okulöncesi eğitimde uygulanmaya başlanan katkı payını savundu.

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MEB, anaokuluna getirilen katkı payını savundu

MEB, 14 Ekim’de yaptığı yönetmelik değişikliğiyle okulöncesi eğitimde sıkça karşılaşılan ve kayıt parası olarak nitelendirilen durumu yönetmeliğe ekleyerek resmi kılıfa soktu ve “çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınması” uygulamasını getirdi.

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara konuyu TBMM’ye taşıdı. Cumhuriyet’te yer alan habere göre, CHP’li Kara’ya bakanlıktan gönderilen yanıtta, “okulöncesi eğitimin isteğe bağlı olduğu, katkı payının başka ülkelerde de alındığı ve ailelerin ekonomik durumlarını zorlamadığı” savunuldu.

Kara, “Katkı payı eziyetini resmileştirmek, yurttaşların bir bölümüne ‘Sizin çocuğunuz okulöncesi eğitim alamaz’ demektir. Kimse eğitim ve öğretimden yoksun bırakılamaz” tepkisini gösterdi.

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