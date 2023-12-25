Boğaziçi'ne girişine izin verilmeyen öğrenciler kayyum yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacak
Öğrenciler, kartlarını iptal ederek okula girişini yasaklayan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak.
Kayyumla yönetilen Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun kayyum yönetimin kararlarına karşı nöbete başlayacağını duyurmasının ardından, öğrencilerin okula girişi yasaklandı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünün gerekçe göstermeden kampüse giriş yasağı getirdiği öğrenciler, eğitim ve barınma haklarının engellenmesi sebebiyle yarın 11.30'da Çağlayan Adliyesinde beraber suç duyurusunda bulunacak.
Öğrenci Temsilciliği Kurulunun 12.00'de Çağlayan Adliyesinde yapacağı basın açıklamasının ardından Güney Kampüste nöbetin yarın devam edeceği bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Kayyum yönetimin üniversite bileşenlerine danışmadan fakülteler hakkında verdiği kararları protesto eden bir grup öğrenci bugün okula alınmadı. Demokratik Üniversite Nöbeti'ne başlayacak öğrencilerin kartları iptal edildi.