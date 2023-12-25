Boğaziçi'ne girişine izin verilmeyen öğrenciler kayyum yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacak

Öğrenciler, kartlarını iptal ederek okula girişini yasaklayan Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü hakkında yarın suç duyurusunda bulunacak.

Son Güncelleme:
Boğaziçi'ne girişine izin verilmeyen öğrenciler kayyum yönetim hakkında suç duyurusunda bulunacak

Kayyumla yönetilen Boğaziçi Üniversitesi'nde protestolar sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun kayyum yönetimin kararlarına karşı nöbete başlayacağını duyurmasının ardından, öğrencilerin okula girişi yasaklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğünün gerekçe göstermeden kampüse giriş yasağı getirdiği öğrenciler, eğitim ve barınma haklarının engellenmesi sebebiyle yarın 11.30'da Çağlayan Adliyesinde beraber suç duyurusunda bulunacak.

Öğrenci Temsilciliği Kurulunun 12.00'de Çağlayan Adliyesinde yapacağı basın açıklamasının ardından Güney Kampüste nöbetin yarın devam edeceği bildirildi.

Boğaziçi’nde bu kez de öğrencilere okula giriş yasağıBoğaziçi’nde bu kez de öğrencilere okula giriş yasağıGüncel

NE OLMUŞTU?

Kayyum yönetimin üniversite bileşenlerine danışmadan fakülteler hakkında verdiği kararları protesto eden bir grup öğrenci bugün okula alınmadı. Demokratik Üniversite Nöbeti'ne başlayacak öğrencilerin kartları iptal edildi.

Etiketler
Boğaziçi Üniversitesi Boğaziçi Üniversitesi protestoları
Son Güncelleme:
1 bardak ekleyin! Lahana ve yaprak sarmasının lezzeti katlanıyor 1 bardak ekleyin! Lahana ve yaprak sarmasının lezzeti katlanıyor
Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci ve Barış Akademisyeni Semra Somersan hayatını kaybetti Gazeteci ve Barış Akademisyeni Semra Somersan hayatını kaybetti
Final yapacak deniyordu FOX TV bir oyuncuyu daha transfer etti Final yapacak deniyordu FOX TV bir oyuncuyu daha transfer etti
ÇOK OKUNANLAR
Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı Asgari ücretin açıklanmasına sayılı günler kaldı: Masadaki rakamlar ortaya çıktı
Uzmanı açıkladı: Euro, dolar ve altının yönü neresi? Euro, dolar ve altının yönü neresi?
Uzmanı, depreme hazırlık aşamasında 'Yarısı Bizden' kampanyasının detaylarını açıkladı: Destek miktarı ve koşulları neler? 'Yarısı Bizden' kampanyasının detayları belli oldu
Banka genel müdürleri, 2024 yılına dair tahminlerini açıkladı Banka genel müdürleri, 2024 yılına dair tahminlerini açıkladı
Türkiye'de en düşük ve en yüksek kazanç getiren sektör ve meslekler belli oldu En düşük ve en yüksek kazanç getiren sektör ve meslekler belli oldu