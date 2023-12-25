Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "şehit aileleri ve şehit babalarıyla ilgili sözleri nedeniyle" gazeteci Can Ataklı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla resen soruşturma başlattığını duyurdu.

Başsavcılık, Ataklı'nın sosyal medya platformu X ve diğer sosyal medya hesaplarında paylaştığı videodaki sözlerinin, "olumsuz ve saldırı niteliğinde" olarak değerlendirdiğini kaydetti.

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