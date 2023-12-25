Bursa'da metal işlerinden TİS eylemi

Bursa’da metal işçileri MESS’in zam teklifine ve kazanılmış haklara yönelik dayatmacı tavrına karşı eylemlerine devam ediyor.

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Bursa'da metal işlerinden TİS eylemi

Birleşik Metal-İş, MESS dayatmalarına karşı Bursa’da örgütlü olduğu fabrikalarda eylem yaptı.

Bursa’da SCM fabrikasında çalışan Birleşik Metal İş üyesi işçiler, MESS’in yüzde 35 sefalet zammı dayatmasına karşı fabrika içinde yürüyüş düzenledi. İşçiler, “Hey MESS şaşırma sabrımızı taşırma", "İşgal grev direniş", "Sefalet ücreti istemiyoruz” sloganları attı.

Birleşik Metal-İş Üyesi işçiler yarın saat 16.30'da Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş önünde buluşarak Mudanya İskele Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirecek.

NE OLMUŞTU?

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş arasında devam eden, 2023-2025 yıllarını kapsayan ve 150 bin işçiyi ilgilendiren MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde tarafların anlaşamaması üzerine uyuşmazlık tutanağı tutulmuştu.

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