Boğaziçi’nde bu kez de öğrencilere okula giriş yasağı

Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum yönetimin üniversite bileşenlerine sormadan fakültelerle ilgili aldığı kararların ardından başlayan eylemler devam ediyor. Öğrenciler, bugün saat 14.00’te, Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Temsilciliği Kurulu’nun (ÖTK) çağrısıyla Güney Kampüste eylem yaptı.

ÖTK, sosyal medya hesaplarından bugünden itibaren Demokratik Üniversite Nöbeti’ne başlayacaklarını duyurmuştu.

Ancak üniversitedeki kayyum yönetimi, eylemler nedeniyle öğrencilerin kampüse girişini engelliyor. Şu ana kadar okula girişi engellenip kartı iptal edilen öğrenci sayısı ise 9.

“HERHANGİ BİR DİSİPLİN CEZAMIZ YOK, TAMAMEN KEYFİ BİR KARAR”

Okula girişi engellenenler arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümü ikinci sınıf öğrencisi Berkay Moran da var. Bu sabah saat 11.30’da Kuzey Kampüse yemekhaneye, daha sonra dersine girecek olan üniversite öğrencisi, kartı iptal edildiği için okula giremedi.

Moran, kartını turnikeye okuttuktan sonra aktif kart bulunamadığı uyarısını aldığını söyledi. Üniversite öğrencisi, kartının iptal edilmesinin nedenini güvenliğe sordu ancak güvenlikten hiçbir cevap alamadı.

Gerçek Gündem’e konuşan Moran, olay sonrası tutanak tutulduğunu söyledi. Üniversite öğrencisi, “O sırada okula giremeyen 1-2 arkadaşa daha denk geldik. Okula giremediğini bildiğimiz 9 kişi var. Yazılı açıklama istedik ama yazılı açıklamayı ne güvenlik verdi ne de öğrenci işleri dekanlığı verdi. Karara dair hiçbir gerekçe iletmediler bize. Herhangi bir disiplin cezamız da yok. Tamamen keyfi bir karar” dedi.

“BİZE ‘BUGÜN OKULA GİRİŞİNİZ YASAK’ DENİLDİ”

Sosyoloji bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gizem Sert de okula girişi engellenen öğrenciler arasında. Kendisine herhangi bir gerekçe gösterilmediğini söyleyen Sert, diğer arkadaşları gibi güvenlik görevlerine tutanak tutturdu:

“Bugün hem kampüsteki eyleme katılmak hem de dersime girmek için Güney Kampüse gittiğimde kartımın çalışmadığını gördüm. Kapıdaki güvenliklere sorduğumda da “Bize karar böyle iletildi, bugün okula girişiniz yasak” denildi. Tutanağa güvenlik görevlilerinin sicil numaralarını ve isimlerini yazmamız gerekiyordu ama bize ne isimlerini ne de sicil numaralarını verdiler. Hiçbir muhatap bulamadık.”

ÖĞRENCİLER NE YURTLARINA NE DERSLERİNE GİDEBİLİYOR

Sert ve 8 öğrencinin daha okul kartı iptal edildi. Öğrenciler arasında Güney Kampüste yurtta kalanlar da var. Okula giremedikleri için yurtlarına ve derslerine gidemeyen öğrenciler, kartlarını kullanamadıkları için yemekhaneye de gidemiyor.

“BASKI VE YILDIRMA POLİTİKALARI İŞE YARAMAYACAK, BİZ MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ”

Kendisinin ve arkadaşlarının okula alınmamasının nedeninin eylemlerin bastırılmak istenmesi olduğunu söyleyen Sert, bu tür baskılarla yılmayacaklarını ifade etti:

“Baskıyla eylemlerimizi sona erdirmek istiyorlar bu yüzde bizi okula almıyorlar. Ancak bugün de kampüste çok büyük bir kalabalık var. 2021 yılından beri çok fazla baskı ve yıldırma politikalarıyla karşılaştık. Birçok davamız ve disiplin soruşturmamız var. Bunlarla hep uğraştık, hala davalara gidip geliyorum. Bunlara rağmen ben ve arkadaşlarım mücadeleye devam ediyoruz. Bu baskı ve yıldırma politikaları işe yaramayacak, biz ne olursa olsun mücadelemize devam edeceğiz.”