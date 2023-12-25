Emekliler taleplerini açıkladı: 'Bizler, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilen milyonlarız'

DİSK Emekli-Sen Kartal Şubesi, gazeteci Merdan Yanardağ’ın konuk olduğu dayanışma kahvaltısında üyeleriyle bir araya geldi.

Merdan Yanardağ'ın kitaplarını imzaladığı ve söyleşi de gerçekleştirdiği etkinlikte Emekli-Sen Kartal Şubesi "Emeklilerin talebi ve çözümleri" konulu bir açıklama gerçekleştirdi.

“Bizler, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edilen milyonlarız” denen açıklamada; "Ülkemizde 15,6 milyon emekli bulunmaktadır. Emeklilerimizin %40’ı, en düşük emekli maaşı olan 7.500 TL düzeyinde maaşla geçinmeye çalışmaktadır. Dul ve yetimlerimiz ise bu gelirin çok daha altında yaşamaya mahkum edilmiştir" denildi.

"İNSANCA YAŞAMAK İSTİYORUZ"

Açıklamada ayrıca "Nüfusumuzun yaklaşık 5’te 1’ini oluşturan emeklilerin bulunduğu açlık ve sefalet koşulları artık yaşanılmaz hale gelmiştir.

Son bir yıl içinde en temel ihtiyacımız olan gıda da %200’lük-300’lük, 500’lük enflasyon yaşandı. Ülkemizde yeni doğan her bebek onbinlerce TL borçlu doğuyor.

Emekli maaşlarımızın alım değeri her geçen gün düşmektedir. Maaşlarımızla bu ay aldıklarımızı bir sonraki ay alamıyoruz. Sefaletin pençesinde kıvranıyor, yoksullukla boğuşuyoruz.

Biz insanca yaşamak istiyoruz. Oysa onlar bizi işsizlik, pahalılık ve çaresizliğin cenderesinde sıkıştırarak “oy davarı” gibi kullanmak istiyorlar" ifadelerine yer verildi.

TALEPLER SIRALANDI

Buluşmada ayrıca emeklilerin talepleri sıralandı:

"Bizler, bu kötü gidişe itiraz ediyor, onurlu, insanca bir yaşam istiyor, insanın ezilmediği, sömürülmediği, barış, özgürlük ve kardeşlik içinde yaşamak istiyoruz.

Çalışana insanca yaşam koşullarına uygun asgari ücret verilmesini, en düşük emekli maaşının ise geçmişte olduğu gibi asgari ücretin üstünde olmasını istiyoruz.

Kamu kurumlarında temsil hakkı dahil toplu sözleşmeli sendikal hak istiyoruz.

Günün koşullarına uygun intibak yasasının çıkmasını istiyoruz

Yaşamsal gider olan elektrik, su, doğalgaz da indirim istiyoruz.

Emekli maaş bağlanma oranının 1999 yılı öncesi düzeyine çekilmesini istiyoruz

Sağlık giderlerinden haksız alınan ve anayasaya aykırı olan muayene ve katkıpaylarının kaldırılması istiyoruz.

Sosyal yaşam alanlarınızı genişletecek sosyal tesislerin arttırılmasını istiyoruz.

Özel günlerde özgürce harcayacağımız ek gelirler (ikramiye vb.) istiyoruz.

Banka, Özel vakıf emeklilerinin SGK kapsamına alınmasını, İSTİYOR…Emekliler; İnsanca yaşam için elzem olan bu isteklerinin, örgütlenmeden, birlikte mücadele etmeden yerine getirilmeyeceğini de biliyor."