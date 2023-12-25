12 şehidin ardından Tanju Özcan 7 günlük yas ilan etti: Uymayana ceza kesilecek

CHP ve İYİ Parti'nin 'milli yas' çağrısının ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile 7 günlük yaz ilan ettiğini açıkladı. Özcan'ın açıklamasına göre yas kurallarına uymayanlara ceza kesilecek.

“Bolu Belediye Başkanı olarak, şehit ailelerimizin acısını paylaşmak için Bolu Belediyesi sınırları içinde 7 günlük yas ilan ediyorum" diyen Özcan'ın açıklamasına göre yas kararı kapsamında, belediyenin yetki alanı içinde 7 gün süreyle canlı müzik başta olmak üzere her türlü eğlence faaliyeti yasaklandı. Ayrıca Bolu Belediyesi’nin yılbaşı gecesi düzenleyeceği Emircan İğrek konseri de iptal edildi.

'UYMAYANLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yas kararının "şehit ailelerinin acısını paylaşmak için alındığını" belirterek şunları söyledi: “Bolu Belediye Başkanı olarak, şehit ailelerimizin acısını paylaşmak için Bolu Belediyesi sınırları içinde 7 günlük yas ilan ediyorum. Bu nedenle yılbaşı akşamı gerçekleştireceğimiz Emircan İğrek konserini iptal ettik. Yas kararımız gereği, belediyemizin yetki alanı içinde canlı müzik dâhil her türlü eğlence faaliyeti yasaklanmıştır. Allah şehitlerimize rahmet etsin, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Yas kararımıza uymayanlara karşı, idaremiz tarafından gerekli hukuki ve cezai işlemler yapılacaktır.”

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyi ve Pençe-Kilit Harekâtı bölgesindeki çatışmalara dair iki gün içinde yaptığı açıklamalarda 12 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bunun üzerine CHP ve İYİ Parti hükümete yas ilan edilmesi çağrısında bulundu. İktidar tarafındansa konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.