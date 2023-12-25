Kadir Has Üniversitesi akademisyeni Zeliha Gizem Sayın'a öğrencilerden destek

Kadir Has Üniversitesi araştırma görevlisi Zeliha Gizem Sayın, öğrencilerle yaşadığı 'ibadethane' tartışması sebebiyle gündeme geldi.

Gizem Sayın, ibadethane kapısının önünde ayakkabı ve çantaların yığılmaması için öğrencilerle konuşmuş, öğrenciler ise yerde seccade olmamasına rağmen 'seccadeye basıyorsun' diye Sayın'a tepki göstermişti.

Sayın öğrencilere şunları söylemişti:

“Burası ibadethane, seccadenizin üzerine basmıyorum. Kapımın önünde 18 tane ayakkabı, 48 tane çanta olmaması için burada ayakkabılıklar var.”

AÇIĞA ALINMIŞTI

Üniversite yönetimi yaptığı açıklamasında Sayın'ın açığa alındığını söylemişti.

TÜGVA'YA ALAN AÇILMIŞ

AKP'ye yakınlığıyla bilinen TÜGVA da okul önünde bir açıklama yaptı.

Açıklamada “Müslüman Türkiye Cumhuriyeti” ifadesi kullanıldı. Okul yönetiminin, TÜGVA heyetini senato odasında ağırladığı öne sürüldü.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

TÜGVA'nın protestolarına karşı okullarının önünde toplanan üniversite öğrencileri, hocalarına sahip çıkarak "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganlarını attı.

Öğrenciler, yayımladıkları ortak bildiri metninde ortak ibadethaneden rahatsız olanlar için üç ayrı ibadet yeri olduğunu belirtti.

EMNİYETTEN ARANMIŞ

Fırat Fıstık'ın aktardığına göre, akademisyen Zeliha Gizem Sayın hakkında emniyet tarafından soruşturma başlatıldı. Sayın'ın, Emniyet'ten aranarak söz konusu videoyla ilgili ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem