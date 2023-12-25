Babacan'dan CHP ile işbirliği açıklaması: 'Kolay değil'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelerek sorularını yanıtladı. Babacan yerel seçimlerdeki ittifak tartışmalarına ilişkin de konuştu.

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun haberine göre, seçimlere kendi adaylarıyla girmeye hazırlandıklarını belirten Babacan, "İlk grup adaylarını açıkladık" diyerek perşembe günü ikinci grup adaylarını açıklayacaklarını söyledi. Babacan, şehircilik ilkelerini belirlediklerini ve adaylara etik ilkelerini imzalattıklarını söyledi. Babacan, "Yerel seçimlerde kendi adaylarımızı gösterme imkanımız olacak ama aynı zamanda merkezi hükümete de yerel seçimler mesaj verme imkanı taşıyor" diye konuştu.

Yüzde 52’lik kesim içinde 15-20 puanlık kesimin Erdoğan’a uyarı verebileceğini belirten Babacan, önümüzdeki seçimlerin iktidarı uyarma fırsatı olacağına dikkat çekti.

Bazı yerel yönetimlerde işbirliğine açık olduklarını hatırlatan Babacan, kendi teşkilatları içinden de farklı talepler geldiğini aktararak, "Genel merkezler arasında ise böyle bir görüşme ve mutabakat yok" ifadelerini kullandı.

‘CHP AÇISINDAN İŞBİRLİĞİ KOLAY OLMAYABİLİR’

CHP’de değişen yönetimin geçmiş seçimde yapılan işbirliğinin kötü olduğu vurgusu yaptığına değinen Babacan, "CHP açısından işbirliği artık kolay olmayabilir" diyerek, CHP’nin seçim ittifakını kendi içinde birkaç kez konuştuğunu ancak parti kurullarından olumsuz görüş çıktığına dikkat çekti.

Babacan, CHP’nin bundan sonra pozisyon değiştirmesinin kayda değer olmayacağını ekledi.

‘İŞBİRLİĞİ OLABİLECEK İL VE İLÇE ADAYLARINI AÇIKLAMAYI ÖTELİYORUZ’

Babacan, yerel seçimlerde bir seçim yapılacaksa karşılıklılık ilkesine dayanarak olmasına vurgu yaptı ve "Az sayıda il ve ilçede işbirliği yapabiliriz" dedi. Babacan, "günün birinde genel merkezler arasında işbirliği rüzgarı eserse konuşuruz ama ben ortamın çok uygun olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.