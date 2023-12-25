Canlı yayında itiraf etti: Kayıp kişinin katili arkadaşı çıktı!

Müge Anlı ile 'Tatlı Sert' programına konuk olan 27 yaşındaki İsa Dumlu, canlı yayında, Adana'da 11 gündür kayıp olan arkadaşı Mustafa Hakkulu'yu öldürdüğünü itiraf etti.

Canlı yayında itiraf etti: Kayıp kişinin katili arkadaşı çıktı!

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık günü, 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'nın aracı terk edilmiş halde bulundu.

Kendisinden 11 gündür haber alınmayan Hakkulu'dan acı haber gelirken, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hakkulu’nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TABANCAYLA VURULMUŞ

Yapılan ilk otopsinin ardından Mustafa Hakkulu’nun tabanca ile ensesinden vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ

Müge Anlı ile “Tatlı Sert” programına konuk olan 27 yaşındaki 3 çocuk babası İsa Dumlu, canlı yayında arkadaşı olan Mustafa Hakkulu’yu karısı hakkında ileri geri konuştuğu gerekçesiyle öldürdüğünü itiraf etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından hemen gözaltına alınan Dumlu, “Pişmanım” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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