2 yaşındaki Nisanur bebeği istismar ederek ölümüne sebep olan Furkan Sevinç'in cezası belli oldu

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 2 yaşındaki Nisanur Ö.’ye cinsel istismarda bulunduktan sonra ölümüne sebep olan 25 yaşındaki Furkan Sevinç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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2 yaşındaki Nisanur bebeği istismar ederek ölümüne sebep olan Furkan Sevinç'in cezası belli oldu

Edinilen bilgiye göre olay geçen 19 Mayıs’ta ilçeye bağlı İstasyon Mahallesi’nde yaşandı. Meryem Ö.’nün evine misafirliğe gelen Furkan Sevinç, geceyi birlikte geçirdi. Meryem Ö., yanına 8 yaşındaki kızını da alarak ertesi gün markete gitti. iddialara göre Furkan Sevinç., evde bulunan 2 yaşındaki Nisanur Ö.’ye cinsel istismarda bulundu. Bayılan bebeği yürüyerek hastaneye götüren Sevinç, bebeğin dayısı olduğunu söyleyip bayılarak nöbet geçirdiğini öne sürdü.

Hayatını kaybeden bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı muayenesinde anlaşılınca olayla ilgili anne Meryem Ö. ile Furkan Sevinç tutuklandı.

Dosyadaki gizlilik kararı sebebiyle 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde kapalı görülen duruşmada tutuklu sanık Furkan Sevinç ’çocuğa yada beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ’12 yaşını tamamlamamış çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 30 yıl ve ’cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan ise beraat kararı verildi.

Kaynak: İHA

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