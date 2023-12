Avukatlardan Sıhhiye Adliyesi önünde 'Can Atalay' eylemi: AYM kararının uygulamaması kabul edilemez bir sorumsuzluktur

Gezi davası tutsağı Can Atalay hakkında iki kez 'hak ihlali' kararı verilmesine rağmen tahliye edilmiyor.

Birçok hukuk derneğinden avukatlar, Gezi davası tutsağı Can Atalay için Ankara Sıhhiye Adliyesi önünde eyleme çıktı.

Eylem öncesi basın metninde şunlar denildi:

“Can Atalay’ın hakkının ihlal edildiğine oy çoklu ile Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkının ihlal edildiğine ise oy birliğiyle karar verdi ve ayrıca tahliyesine hükmedildi. Mahkeme bu kararında yoruma mahal vermeksizin ilk derece mahkemesinin Can Atalay’ın tahliyesini sağlamasını ve Anayasa’nın 83. Maddesini düzenlenen yasama dokunulmazlığının gereği olarak haksız yargılamanın durdurulmasına hükme bağlamıştır. Anayasa’nın 153. Maddesi’ne göre Anayasa Mahkemesinin kararları kesin olmakla birlikte, yasama, yürütme ve yargı organlarını idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlamaktadır. Bu hükmün birisi sahası bulunmamaktadır. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin kararlarına uyulmaması hukuken mümkün değildir. Anayasa Mahkemesinin 21 Aralık 2023 tarihinde vermiş olduğu karar neticesinde ilk derece mahkemesinin Hatay milletvekili meslektaşımız Can’ı derhal tahliye etmesi zorunluluktur. Hakimlerden cesaret beklemiyoruz, Anayasa’ya uymalarını bekliyoruz. Anayasaya uymayan bir yargının olduğu düzene yargı düzeni denmeyeceği de çok iyi biliyoruz.

'GELİNEN NOKTADA HUKUKİ BİR TARTIŞMANIN KALMADIĞI BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTIR'

Hukukun yok sayıldığı yargının devletin 3 tane erkinden biri olmaktan çıkartıldığı bu düzeni meşru görmemiz söz konusu değildir. Karar uygulamakla yükümlü olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise 4 gündür dosya incelememiş ve hala bir karar vermemiştir. Gelinen noktada hukuki bir tartışmanın kalmadığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Üzerinde cübbe bulunan ve hâkim koltuğunda oturan kişilerin Anayasa Mahkemesi kararını keyfi bir şekilde bekleterek uygulamaması kabul edilemez bir sorumsuzluktur. İstanbul 13. Ağır ceza mahkemesini bir kez daha uyarma gereği hissediyoruz. Mahkemeler, birer kamu koruma olup işlerini ciddiyetle yapmakla yükümlüdür. Sorumsuz ve keyfi davranışlarla Can Atalay hakkındaki tahliye kararı vermekten kaçınma haline derhal son vermelidir. Ayrıca Anayasa Mahkemesi kararını uygulamayan kişiler kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunda işlemektedir. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmasının zorunlu olduğunu ve farklı yönde verilecek her türlü kararın suç teşkil edeceğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Hatay halkının iradesi bir dakika dahi gasp edilmemeli. Meslektaşımız Can Atalay derhal serbest bırakılmalıdır.”

Kaynak: Gerçek Gündem