25 kişiyi milyonlarca lira dolandıran kuyumcu tutuklandı

Niğde'de 25 kişiyi çeşitli vaatlerle dolandıran kuyumcu tutuklandı.

25 kişiyi milyonlarca lira dolandıran kuyumcu tutuklandı

Niğde'de 25 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kuyumcu tutuklandı.

Kentteki bir kuyumcu, geçmiş tarihlerde 25 kişinin toplamda 9 milyon 116 bin lira değerinde altın, döviz ve parayı çeşitli vaatlerle alıp iade etmeyince vatandaşlar şikayetçi oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayla ilgili 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüphelilerden kuyumcu A.T, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise emniyetteki ifadesinin ardından salıverildi.

Kaynak: ANKA

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dolandırıcılık Niğde
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