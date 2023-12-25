Gazeteci ve Barış Akademisyeni Semra Somersan hayatını kaybetti

'Bu Suça Ortak Olmayacağız' bildirisine imza atan 'Barış Akademisyenleri'nden, gazeteci ve yazar Semra Somersan vefat etti.

Somersan’ın ölüm haberini Barış Akademisyenleri sosyal medya hesabından duyuruldu.

Paylaşımda, “Türkiye’nin çok çeşitli barış hareketleri de fark yaratacak- barış getirecek, yarın değil belki, ama yakında' diye yazan sevgili hocamız, barış imzacısı, gazeteci, yazar #SemraSomersan’ı kaybettiğimizi derin üzüntüyle öğrendik" ifadeleri kullanıldı.