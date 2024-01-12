Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlilerinin SGK girişinde usulsüzlük

Haliç Üniversitesi araştırma görevlilerinin, SGK girişlerinin araştırma görevlisi olarak değil "Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri” olarak yapıldığı böylelikle öğretim elemanlarına ödenen ücretten daha az ücret verilemeyeceği kararı çiğnenmiş oldu.

2020 yılında Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikle vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına, unvanlarına göre devlet yükseköğretim kurumlarında çalışan öğretim elemanlarına ödenen ücretten daha az ücret verilemeyeceği karar altına alınmıştı.

Ancak vakıf üniversitesi patronları, söz konusu karara rağmen ücret eşitlemesini yapmamaya devam ediyor.

Sol'un haberine göre, geçtiğimiz günlerde taleplerini açıklayan Haliç Üniversitesi araştırma görevlilerinin, SGK girişlerinin araştırma görevlisi olarak değil "Diğer Üniversite Ve Yüksek Okul Öğretim Üyeleri” olarak yapıldığı ortaya çıktı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Birlik Sendikası, "Vakıf üniversitesi emekçilerine yapılan bu haksız ve hukuksuz uygulamaların karşısında mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Ayrıca yasanın takipçisi olması gereken YÖK’ü de buradan uyarıyoruz, görevinizi yapın" çağrısında bulundu.