Mahkeme kayyumun kararını hukuksuz buldu: Can Candan bir kez daha Boğaziçi'ne geri dönüyor

Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum rektörünün kararına mahkeme 'dur' dedi. Akademisyen Can Candan, iki kez son verilen görevine bir kez daha dönüyor.

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Mahkeme kayyumun kararını hukuksuz buldu: Can Candan bir kez daha Boğaziçi'ne geri dönüyor

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanan rektör Naci İnci'nin mahkeme kararına rağmen ikinci kez görevine son verdiği Can Candan, bir kez daha göreve iade edildiğini duyurdu.

Mahkeme kararını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyuran Candan, “İdare mahkeme, Boğaziçi Üniversitesi kayyım yönetiminin 16.07.2022 tarihinden geçerli görevden alınmam işlemini de hukuksuz buldu!” ifadelerini kullandı.

Karar için “Beklediğim karar çıktı” diyen Candan, “311 gün geçti o tarihten bu yana ve ben ikinci kez üniversiteme geri dönüyorum! Nerede kalmıştık?” dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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