Bakan Mahmut Özer'den depremzede öğrencilere ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Özer, depremzede öğrencilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Özer, okula dönen öğrenci sayısını da açıkladı.

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Bakan Mahmut Özer'den depremzede öğrencilere ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinden farklı illere naklini aldıran 82 bin 405 öğrencinin okullarına geri döndüğünü açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından farklı illere nakil olan öprencilerin okullarına geri döndüğünü duyurdu.

Özer paylaşımında şunları söyledi:

"Yaşanan büyük afetin ardından okullarımız ve tüm eğitim kurumlarımızda en kısa sürede eğitim öğretim faaliyetlerimize başlamakla bölgedeki yaşamın olağan akışına kavuşmasına öncülük ettik. Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 82 bin 405’i okullarına geri döndü"

Kaynak: Gerçek Gündem

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