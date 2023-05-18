YÖK'ten üniversitede yapılacak sınavlarla ilgili yeni karar
YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Üniversitede sınav dönemine denk gelen tarih için YÖK harekete geçti.
28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tur seçimleri için YÖK üniversitelerde yapılacak final dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.
CHP ÇAĞRI YAPMIŞTI
CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "YÖK, acilen bir genelge yayımlayarak üniversite senatolarına 26-31 Mayıs tarihleri arasında fiziki ya da online sınav yapılmaması kararını kamu ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetmeksizin bir an önce bildirmelidir" çağrısında bulunmuştu.
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