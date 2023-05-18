YÖK'ten üniversitede yapılacak sınavlarla ilgili yeni karar

YÖK, üniversitelerde bahar dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi.

Son Güncelleme:
YÖK'ten üniversitede yapılacak sınavlarla ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı. Üniversitede sınav dönemine denk gelen tarih için YÖK harekete geçti.

28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tur seçimleri için YÖK üniversitelerde yapılacak final dönemi sınavlarının 1 Haziran'dan sonra yapılmasına karar verdi. 

CHP ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, "YÖK, acilen bir genelge yayımlayarak üniversite senatolarına 26-31 Mayıs tarihleri arasında fiziki ya da online sınav yapılmaması kararını kamu ve vakıf üniversitesi ayrımı gözetmeksizin bir an önce bildirmelidir" çağrısında bulunmuştu.

CHP'den YÖK'e '28 Mayıs' çağrısıCHP'den YÖK'e '28 Mayıs' çağrısıSeçim
Etiketler
YÖK
Son Güncelleme:
30 yıllık burgercilerin sırrı! Hamburger köftesine lezzet katıyor 30 yıllık burgercilerin sırrı! Hamburger köftesine lezzet katıyor
ÖSYM, deprem bölgesinde KPSS’ye başvurularda ücret almayacak ÖSYM, deprem bölgesinde KPSS’ye başvurularda ücret almayacak
İYİ Parti: Artık eğitim sistemiyle oynanmayacak; tüm ideolojilerden arındırılmış eğitim modeli uygulanacak İYİ Parti: Artık eğitim sistemiyle oynanmayacak; ideolojilerden arındırılmış model uygulanacak
Öğrenince tost makinesini çöpe atacaksınız! İlk tost böyle yapılmış Öğrenince tost makinesini çöpe atacaksınız! İlk tost böyle yapılmış
ÇOK OKUNANLAR
Tüm hayatınızı zindana çevirebilirler: Asla evlenilmemesi gereken 3 burç belli oldu Asla evlenilmemesi gereken 3 burç belli oldu
Temmuz’da emekliye 3 kademeli zam formülü: En düşük maaş belli oldu! Temmuz’da emekliye 3 kademeli zam formülü: En düşük maaş belli oldu!
İslam Memiş 'Fırsat doğdu' dedi yatırımcıyı uyardı: 'Üçüncü alternatif yok' İslam Memiş 'Fırsat doğdu' dedi yatırımcıyı uyardı: 'Üçüncü alternatif yok'
AKP kulisleri: İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler İşte yeni kabinede yer alması düşünülen isimler
İBB'nin 19 Mayıs konserinde sahne alacak sanatçılar belli oldu İBB'nin 19 Mayıs konseri: Sahne alacaklar belli oldu