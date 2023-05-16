ÖSYM, deprem bölgesinde KPSS’ye başvurularda ücret almayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), deprem bölgesindeki adaylardan KPSS başvurularında ücret alınmayacağını duyurdu.

ÖSYM, deprem bölgesinde KPSS’ye başvurularda ücret almayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada deprem bölgesiyle ilgili yeni bir uygulama gerçekleştirildiğini belirtti.

Ersoy, “Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS’de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız. Deprem bölgesindeki adaylardan YKS sınavı başvurularında ücret almadık. KPSS’de de uygulamamız aynı şekilde olacak. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz” dedi.

ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol edecek. Adres bilgisi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden teyit edilmeyen adayların ücretsiz başvuru yapması sistem tarafından engellenecek.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GY-GK/Eğitim Bilimleri/Alan Bilgisi/ÖABT) başvuruları 16.05.2023-29.05.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA

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