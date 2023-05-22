Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların kapanacağı tarihi açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayında okulların 16 Haziran’da kapanacağını açıkladı.

Özer, “16 Haziran’da okullar kapanıyor. Depremin başlangıcından itibaren okulların normalleştirilmesi için çalıştık. Çadırsa çadır, konteynerse konteyner çocuklarımızı o ortamdan uzaklaştırmaya çalıştık. Depremden etkilenen illerimizi 3 kategoriye ayırdık. LGS ve YKS’de öğrencilerimiz için destek verdik” ifadelerini kullandı.

Özer ayrıca, deprem bölgesi için telafi eğitimi verileceğini söylediği açıklamasında şöyle konuştu:

Sınavlara hazırlanabilmeleri için destek kursları açtık. 1 Ağustos-1 Eylül arasında telafi eğitimi olacak. Toplamda iki aylık telafi eğitimi yapacağız.

SEÇİMDEN SONRAKİ GÜN OKULLAR TATİL

Özer ayrıca yaptığı açıklamalarda, 28 Mayıs'taki seçim sonrası 29 Mayıs Pazartesi günü eğitime bir gün ara verileceğini de duyurdu.