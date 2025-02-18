Tatil Haberleri Peş Peşe Geldi: O Kentlerde Eğitime Kar Molası

Yoğun kar yağışı ve buzlanma Kastamonu ve Sinop’ta eğitimde aksamalara yol açtı. Kastamonu’da bazı ilçelerde tüm okullar, bazı bölgelerde ise taşımalı eğitim durdurulurken, Sinop genelinde 18 Şubat Salı günü eğitime ara verildi.

Tatil Haberleri Peş Peşe Geldi: O Kentlerde Eğitime Kar Molası

Soğuk hava dalgası yurt genelini etkisi altına aldı. Yurdun geneli yoğun kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken öğrenciler için tatil haberleri de peş peşe geldi.

KASTAMONU

Kastamonu'da etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma, eğitimde aksamalara yol açtı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlıkların yaptığı açıklamalara göre, güvenlik tedbirleri kapsamında bazı ilçelerde eğitime ara verildi.

Alınan karara göre, Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında bugün eğitim yapılmayacak. Kent merkezi ile İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler ilçelerinde ise sadece taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Tatil Haberleri Peş Peşe Geldi: O Kentlerde Eğitime Kar Molası - Resim : 1

SİNOP

Sinop Valiliği, kent genelinde etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kar yağışı ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtilerek, önleyici tedbirler kapsamında il merkezi ve ilçelerde eğitime bir gün ara verildiği ifade edildi.

Tatil Haberleri Peş Peşe Geldi: O Kentlerde Eğitime Kar Molası - Resim : 2

Ayrıca, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, hava koşullarına yönelik güncellemelerin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: AA

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