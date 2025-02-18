Yayla Dönüşü Kar ve Tipi Bastırdı; Mahsur Kaldılar

Manavgat’tan bir araçla İbradı ilçesi Başlar Mahallesi’ne bağlı "Çeçkar Yaylası" olarak bilinen Yukarı Işıklar Yaylası’na giden 3 arkadaş, 2 gün yaylada kaldıktan sonra dönüş için yola çıktı.

Vatandaşlar yağan kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine mahsur kalanların kurtarılması için Manavgat Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü çalışma başlattı.

İş makinesi ile yolun açılması ile 3 kişi kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İHA