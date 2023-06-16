İmamoğlu duyurdu: İstanbul Kitapçısı'nda çocuklara karne hediyesi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karnesini getiren ilkokul öğrencilerine kitap hediye edeceklerini duyurdu.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Karneni getir, hediye kitabını al." kampanyasını duyurdu.
İmamoğlu, İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda karne hediyesi olarak çocuklara kitap verileceğini söyledi.
İBB Başkanı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Kitapçısı şubelerine karneleriyle gelen ilkokul öğrencilerimizi hediye kitaplar bekliyor." ifadelerini kullandı.
Karneni getir, hediye kitabını al.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) June 16, 2023
İstanbul Kitapçısı şubelerine karneleriyle gelen ilkokul öğrencilerimizi hediye kitaplar bekliyor. pic.twitter.com/yrkKiQzrv8