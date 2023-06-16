Son ders zili bugün çalıyor: 19 milyon öğrenci karne alacak

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci bugün karne alarak yaz tatiline girecek. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.

Son ders zili bugün çalıyor: 19 milyon öğrenci karne alacak

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında 2022-2023 eğitim öğretim yılı, 12 Eylül 2022'de başlatıldı. Birinci dönem ara tatili, 14-18 Kasım 2022'de, ikinci dönemdeki ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapıldı. 6 Şubat 2023'te başlayan ikinci dönem bugün sona erecek.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir süre eğitime ara verilen 10 ildeki öğrencilere yönelik telafi programları ise 1 Ağustos-1 Eylül'de uygulanacak.

2022-2023 eğitim öğretim döneminin yaz tatilinde öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimi, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak.

Ortaokul son sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav sonuçlarını 26 Haziran'da öğrenecek.

YKS 17-18 HAZİRAN'DA

Lise son sınıf öğrencileri ile mezunlar, 17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak. YKS birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran'da, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve üçüncü oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da yapılacak.

Öğrenciler, LGS merkezi sınavı ve YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih, ardından da yerleştirme heyecanını yaşayacak.

Yalı Çapkını dizisi final yapınca başka projeye geçti! Dev isimler kadroda Yalı Çapkını dizisi final yapınca başka projeye geçti! Dev isimler kadroda
Depremzede öğrenciler anlatıyor: “Üniversite sınavına dair hiçbir hedefim ve umudum yok” “Üniversite sınavına dair hiçbir hedefim ve umudum yok”
Yumurtayı ziyan etmeyin! Besin değerini yok etmeden doğru haşlama tekniği Yumurtayı ziyan etmeyin! Besin değerini yok etmeden doğru haşlama tekniği
Eğitim-Sen'den eğitim raporu: 'Yoksullar, eğitime harcama yapamıyor' Eğitim-Sen'den eğitim raporu: 'Yoksullar, eğitime harcama yapamıyor'
ÇOK OKUNANLAR
'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'in seçim dönemindeki paylaşımları gündem oldu 'Kılıçdaroğlu'na oy vermedim' diyen Abdüllatif Şener'in seçim dönemindeki paylaşımları gündem oldu
Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek! Apple o telefonların fişini çekiyor: Artık güncellenmeyecek!
Mustafa Sandal'ın eşinin içinde bulunduğu hava aracı, motor arızası nedeniyle düştü! Mustafa Sandal'ın eşinin içinde bulunduğu hava aracı, motor arızası nedeniyle düştü!
Yapay zeka ile çizildi: Atatürk günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü? Atatürk günümüzde yaşasaydı nasıl görünürdü?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretin 500 dolar olma ihtimaline kapıyı kapattı: 'Dolar her gün farklılaşıyor, biz TL konuşmak durumundayız' Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, asgari ücretin 500 dolar olma ihtimaline kapıyı kapattı