CHP'nin yeni MYK'sına eğitim tepkisi

14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK üyelerinin tamamının istifa kabul etmişti.

Açıklanan yeni MYK'da ise eğitimden sorumlu genel başkan yardımcılığının kaldırıldığı görülmüştü.

YENİ KARARA TEPKİ

Eğitimci yazar Şahin Aybek, söz konusu karara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aybek, "Kurtuluş Savaşı sürerken eğitim kongresini toplayacak kadar eğitime önem veren Atatürk gibi bir liderin takipçileri olan bizler Türkiye'nin eğitimini kendi kaderine terk edemeyiz" diye yazdı.

Aybek'in açıklaması şöyle:

"EYY CHP, SİZ BU EĞİTİM İŞİNİ ÇOK AMA ÇOK YANLIŞ ANLAMIŞSINIZ!

Seçimler döneminde muhalefetin en çok oy alabileceği alanlardan biri de Cumhurbaşkanının defalarca başarısız olduklarını kabul ettikleri eğitim alanıydı. Yeni Milli Eğitim Bakanı iki gün önce Türkiye Yüzyılını MEB üzerinden inşa edeceklerini söyledi.

Bu durumda muhalefetin de EĞİTİMCİLERden oluşan bir kadro ile gölge bir bakanlık kurup bu durumu takip etmesi gerekir normal koşullarda. Geçen haftaya kadar CHP'yi, eğitimden sorumlu Genel Başkan Yardımcısının EĞİTİMCİ olmayıp İKTİSATÇI olup yeterince eğitim muhalefeti yap(a)mamakla eleştirirdim. AMA GEÇMİŞ OLSUN!

Dün açıklanan yeni MYK'da eğitimden sorumlu genel başkan yardımcılığının tamamen kaldırılmış olduğunu gördük. 2O milyon civarı öğrencisi ve 1 milyonun üzerinde öğretmeni ile tüm Türkiye'yi ilgilendiren en büyük bakanlık olan MEB'in ve eğitimin böyle öksüz bırakılmasının sonuçlarını hep birlikte yaşayarak göreceğiz.

Bu hafta içerisinde oluşturulacak Meclis Eğitim Komisyonunda da kaç tane üye CHP'li milletvekilinin öğretmen veya eğitimci olup olmadığını hep beraber göreceğiz. Kurtuluş Savaşı sürerken eğitim kongresini toplayacak kadar eğitime önem veren Atatürk gibi bir liderin takipçileri olan bizler Türkiye'nin eğitimini kendi kaderine terk edemeyiz!

Öğretmene yeniden hak ettiği değeri vermek,bilimi ve aklı öncelemek zorundayız! Arayan,mesaj atan eğitim için bir kurtuluş yolu bulmaya çalışan Cumhuriyetin öğretmenleri, eğitimcileri, akademisyenleri, sendikacıları AYDINLANMA MEŞALESİNİ "BAZI SÖZDE DEMOKRATİK MEDYA YA,SİYASETÇİLERE RAĞMEN" bu ülkenin çocukları için taşımaya ve umut olmaya devam edeceklerdir.

BU SÖYLEDİKLERİM TARİHE DE DÜŞÜLECEK BİR NOTTUR!"