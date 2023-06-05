ÖSYM depremzede öğrencileri mağdur ediyor: Sınava 12 gün kala sistemde kayıtları bile görünmüyor!

GERÇEK GÜNDEM - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) bu yıl 17-18 Haziran’da yapacak.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 il ile bir ilçede ikamet eden öğrencilerden sınav ve başvuru ücreti alınmayacağı açıklanmış, öğrenciler başvuru ücreti olan 115 TL’yi ödemeden sınavlara başvuru yapmıştı.

Sınav sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanacağını söyleyen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Daha önce Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da bazı sınavların yapılamayacağını, bu bölgede sınava girecek adayların istedikleri sınav merkezini seçebileceklerini duyurmuştuk” açıklamalarında bulunmuştu.

Ersoy, hiçbir depremzede öğrencinin mağduriyet yaşamayacağını belirterek, “Bundan sonraki sınavlarda da deprem bölgesindeki adaylarımızın mağduriyet yaşamaması için çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak depremzede öğrencilerin yaşadığı mağduriyet bitmiyor. Gerçek Gündem’e konuşan depremzede öğrenciler bu sefer de sınav yerleştirme yerlerinin açıklanmadığını ve sistemde sınav kayıtlarının görünmediğini söyledi. Öğrenciler, “ÖSYM’yi sürekli arıyoruz ama açmıyorlar. Sınava sadece 12 gün kaldı ve ne yapacağımızı bilmiyoruz” diye konuştu.

“SINAV KAYDINIZ BULUNMAMAKTADIR YAZISI İLE KARŞILAŞIYORUM”

19 yaşındaki Diyarbakırlı depremzede öğrenci Rojbin Esmer, 17-18 Haziran’da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek. Ancak Esmer, sınava 12 gün kalmasına rağmen kendi sınav yerleştirme yerinin açıklanmadığını ve sistemde ‘sınav kaydınız bulunmamaktadır’ yazısı ile karşılaştığını söyledi.

“HİÇBİR GERİ DÖNÜŞ ALAMADIM”

Diyarbakır’daki Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) bürosuna gittiğini söyleyen Esmer, orada kendisiyle ilgilenilmediğini dile getirdi. Durumu CİMER’e de şikâyet ettiğini söyleyen lise öğrencisi, CİMER’den de hiçbir geri dönüş alamadığını belirtti:

“Diyarbakır ÖSYM bürosundakiler dilekçe yazıp Ankara'ya yollamamı söylediler. ÖSYM çağrı merkezini aradım ama açmıyorlar. En son aradığımda beni 20 dakika boyunca beklettiler. Telefonu açınca da bir saniye dahi geçmeden kapatıyorlar.”

“KAYDIMIZ SİLİNMİŞ OLARAK GÖRÜNÜYOR”

Esmer, aynı sorunu yaşayan diğer öğrencilerin de hepsinin kendisi gibi depremzede olduğunu belirtti. Sınav yerlerinin açıklandığını ancak kendisinin ve diğer depremzede öğrencilerin kaydının silinmiş olarak göründüğünü belirten Esmer, “Bu durum bize kasıtlı mı yapılmış anlayamıyorum. Sınava kayıt olurken biz depremzede olduğumuz için bizden ücret talep etmediler. Bir kutucuk vardı, onu işaretledim ve kaydettim. Herhangi bir yanlışlık olmasın diye rehber öğretmenime de gösterdim. O gün başvurumu yaptık. Ancak sınav yerleri açıklandı ve benim gibi birçok depremzede öğrencinin de kaydı silinmiş olarak görünüyor” dedi.

Üniversite sınavına sadece 12 gün kaldığını bir kez daha vurgulayan Esmer, öğrenciler olarak seslerini duyurmaya çalıştıklarını dile getirdi:

“Benim gibi bu sorunu yaşayan birçok öğrenci ile Twitter’da tanıştım. Çok fazla öğrenci bu mağduriyeti yaşıyor ama bir türlü seslerini duyuramıyorlar.”

“NE YAPACAĞIMI BİLMİYORUM”

“Herkes bu günlerde denemelerle, sınavlarla uğraşırken ben bu sorunlarla uğraşıyorum. Bu nasıl bir adaletsizlik? Ne yapacağımı bilmiyorum” diye konuşan depremzede öğrenci, bir an önce bu sorunun çözülüp sınav giriş yerinin açıklanmasını talep ediyor.

“BAŞVURUYU ÖĞRETMENLERİMİZLE BİRLİKTE YAPMIŞTIK”

Sınav başvurusu yaptığı halde sınav kaydı bulunmayan bir diğer depremzede öğrenci ise Fatma Buse Kutlu. 17-18 Haziran’daki üniversite sınavına girecek olan Gaziantepli depremzede Kutlu, diğer depremzede arkadaşlarının da aynı durumu yaşadığını dile getirdi:

“Başvuru yaptığıma eminim. Benim dershanemde de diğer dershanede de bu sorunu yaşayan arkadaşlarım var. Mesela Temel Yeterlilik Testi (TYT) başvurusu olan ancak Alan Yeterlilik Testi (AYT) başvurusu olmayan bir arkadaşım var. Diğer arkadaşımın da ne TYT ne de AYT başvurusu görünüyor. Biz başvurularımızı yaptığımıza eminiz çünkü öğretmenlerimizle birlikte yapmıştık başvurumuzu.”

“ÖSYM’YE ULAŞAMIYORUZ”

Kutlu, kendisinin ve diğer arkadaşlarının da ÖSYM’ye günlerdir ulaşamadıklarını belirtti. Depremzede öğrenci, “ÖSYM’de tanıdığımız bir görevli vardı, onunla konuşabildik. Sistemde kayıtlı görünmediğimi ifade ettiler. Deprem bölgesinde olduğum ve ücret ödemediğim için de hiçbir kanıtımın olmadığını ve hiçbir şey yapamayacaklarını söylediler” dedi.

“BİR YIL BOYUNCA ÇOK ÇALIŞMIŞTIM”

Emir Sunar da bu yıl üniversite sınavına girecek öğrencilerden biri. Bu sene yapılacak olan üniversite sınavına bir yıl boyunca çok çalıştığını belirten Sunar, kendisinin de sınav kaydının sistemde görünmediğini söyledi:

“Bu sene çok iyi bir derece bekliyordum. Dün gece sınav yerime baktım ama sadece TYT başvurumu görebildim. AYT kaydımı yaptırdığıma eminim ama sistemde görünmüyor. Sayfayı inceledim, kayıt ekranının altındaki ‘son güncelleme tarihim’ görünmüyor.”

Deprem bölgesindeki öğrencilerin bu sorunu yaşadıklarını söyleyen Sunar, dilekçe yazıp ÖSYM Ankara bürosuna gönderdiğini ancak hala hiçbir geri dönüş alamadığını ifade etti.

YARIM SAAT BOYUNCA BEKLETİLDİK

Depremzede öğrencilerin yaşadığı bu mağduriyeti sormak için ÖSYM çağrı merkezini aradığımızda ise yaklaşık yarım saat boyunca bekletildik. 35 dakika geçmesine rağmen tüm operatörlerin dolu olduğunu söylendi ve hiçbir geri dönüş alamadık.

Kaynak: Gerçek Gündem