İSKİ skandalının aktörü Ergun Göknel yaşamı yitirdi

İSKİ'nin eski Genel Müdürü Ergun Göknel hayatını kaybetti. Göknel, yargılandığı yolsuzluk davasında 5 yıl hapis yatmıştı.

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1990'lı yılların başlarında İSKİ Genel Müdürü olarak görev yapan Ergun Göknel hayatını kaybetti.

Göknel, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincilikuyu Aile Kabristanı'na defnedildi.

5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Göknel, eşi Nurdan Erbuğ'un açıklamalarının ardından İSKİ'de yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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