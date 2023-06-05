İSKİ skandalının aktörü Ergun Göknel yaşamı yitirdi
İSKİ'nin eski Genel Müdürü Ergun Göknel hayatını kaybetti. Göknel, yargılandığı yolsuzluk davasında 5 yıl hapis yatmıştı.
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1990'lı yılların başlarında İSKİ Genel Müdürü olarak görev yapan Ergun Göknel hayatını kaybetti.
Göknel, Zincirlikuyu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincilikuyu Aile Kabristanı'na defnedildi.
5 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI
Göknel, eşi Nurdan Erbuğ'un açıklamalarının ardından İSKİ'de yolsuzluk yaptığı iddiasıyla yargılanmış ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Kaynak: Gerçek Gündem
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