Matematikte dünya şampiyonu 8 yaşındaki ikizler üst üste rekor kırdı

Elazığ’da yaşayan ilkokul 2’nci sınıf öğrencileri 8 yaşındaki Ela ve Eylül Çetin, dünya çapında yapılan Caribou Matematik Yarışması’nda 9 sorunun tamamını doğru cevaplayarak dünya şampiyonu oldu.

Son Güncelleme:
Matematikte dünya şampiyonu 8 yaşındaki ikizler üst üste rekor kırdı

Elazığ’ın Üstün Zekalılar İlkokulunda eğitim gören 8 yaşındaki ikizler Ela ve Eylül Çetin, matematik alanındaki üstün yetenekleriyle büyük bir başarı elde ettiler. Dünya çapında düzenlenen Caribou Matematik Yarışması’nda ikizler, tüm soruları doğru cevaplayarak dünya şampiyonu oldu.

İlkokul 2. sınıf öğrencileri olmalarına rağmen olağanüstü bir performans sergileyen Ela ve Eylül kardeşler, mayıs ayında düzenlenen ve toplamda 6 bin 165 kişinin katılım sağladığı yarışmada 9 soruyu da doğru cevaplayarak büyük bir başarıya imza attı. İki yarışmada üst üste dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk ikizler olarak önemli başarıya imza atan Çetin kardeşler, ocak ayındaki yarışmada da bir birincilik ve derece alarak üst üste rekorlar elde etmişti. 

İki kez üst üste dünya şampiyonu olan ikizlerden Ela Çetin, “Caribou Matematik Yarışması’nda dünya birincisi oldum. Daha önce ocak ayında yapılan sınavda da dünya birincisi olmuştum. Okulda matematik derslerini çok seviyorum. Daha önceki röportajımda belirttiğim gibi büyüyünce ASELSAN mühendisi olmak istiyorum. Türkiye’nin dünyada en güçlü olması için çok çalışacağım. En büyük hayalimiz Cumhurbaşkanı ile tanışmak çünkü Erdoğan dedeyi çok seviyorum” diye konuştu.

İkizlerin matematik öğretmeni Şeyma Altınkaya Ulutaş ise, "Ben ikizlerin bir yıla yakındır öğretmeniyim ve ikizlerle beraber çalışıyoruz. İkizler çalışma konusunda zaten çok istikrarlıydılar. Onlar için matematikte verdiğim dersler hiçbir zaman bir ödev formunda geçmedi. Kendileri verdiğim dersin her zaman üstüne çıktılar. Biz bu sene onarla matematikte kitap yetiştiremedik diyebiliriz. Çalışmayı çok sevdiklerini biliyorum. Bunun karşılığını ise bu şekilde alıyorlar. İkisi hem Türkiye hem de dünya birincisi oldular. Kızların çalışmasının karşılığı çok güzel mükafat veriyor ve matematiği de çok seviyorlar. Biz bu dersi onlarla daha eğlenceli bir şekilde ilerliyoruz. Yaşları küçük ama işledikleri konular onlara göre büyük, çok zekiler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
AKP ders almıyor! Belediye 10 milyon harcadı, yine sel altında kaldı Belediye 10 milyon harcadı, yine sel altında kaldı
Yufka dağılıyor ve çatlıyorsa bilmeniz gereken tüyo; Dağılmayan yufkaların sırrı Yufka dağılıyor ve çatlıyorsa bilmeniz gereken tüyo; Dağılmayan yufkaların sırrı
Para düşkünü 4 burç : Asla paralarını harcamak istemiyorlar - Hep başkasından istiyorlar Para düşkünü 4 burç : Asla paralarını harcamak istemiyorlar - Hep başkasından istiyorlar
336 internet sitesine erişim engeli 336 internet sitesine erişim engeli
ÇOK OKUNANLAR
Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu Haziran ayının en şanslı burçları belli oldu
ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir ATM'den para çekenler dikkat: Herkesin başına gelebilir
Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar Apple'dan birçok ürünün Türkiye fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler İşte Avrupa Seks Şampiyonası’na katılacak ülkeler
Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim Fatih Portakal rakam verdi: Asgari ücreti öğrendim