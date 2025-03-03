Bakan Işıkhan Duyurdu! Öğrencilere İŞKUR Desteği: Günlük 1083 Lira Olacak

Üniversite öğrencileri için hazırlanan İşkur Gençlik Programı’na şu ana kadar Türkiye genelinde 435 bin 825 başvuru yapıldı. Programa dair önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Günlük 1083 lira bir destek olacak. İŞKUR Gençlik Programımızdan 2025 yılı sonunda 200 bin öğrencimiz faydalanmış olacak." dedi.

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Bakan Işıkhan Duyurdu! Öğrencilere İŞKUR Desteği: Günlük 1083 Lira Olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi tarafından düzenlenen iftar programında öğrencilerle buluştu. İftarın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Işıkhan, “Ramazan ayının ilk günlerinde kendi evimde, Hacettepe Üniversitesi'nde uzun yıllar okumuş, yetişmiş bir kardeşiniz olarak, tekrar bakan olarak bu misafirhanede, yemekhanede yemek yemeğinin ayrı bir mutluluğunu yaşıyorum.” dedi.

Bakan Işıkhan Duyurdu! Öğrencilere İŞKUR Desteği: Günlük 1083 Lira Olacak - Resim : 1

KURALAR ÇEKİLDİ

İŞKUR Gençlik Programına dair konuşan Işıkhan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ulusal İstihdam Stratejisi Program’ını açıkladığımız haftada aynı zamanda İŞKUR Gençlik Programımızı açıklamıştık. Bu bizim için gerçekten son dönemlerde özellikle gençlerin istihdamının artırılması sürecinde çok önem verdiğimiz bir program oldu. 2025 yılı itibariyle 100 bin kontenjan ayırdık. Eylül ayında da inşallah 100 binlik kontenjanımız daha olacak. 2025 yılı için 200 bin öğrencilerimize kontenjan ayırmış olacağız. Hacettepe'de geçen hafta sanırım kuralar çekildi."

'İŞ TECRÜBESİZLİĞİNİ ORTADAN KALDIRDIK'

"Biliyorsunuz İŞKUR Gençlik Programımızın temel amacı üniversitede öğrencilerimiz okurken, akademik eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda iş dünyasına geçiş yapacak, iş piyasasına uyumlarını sağlayacak bir atmosfer bir iklim sağlıyoruz. Bu bizim için çok önemli. İŞKUR İstihdam Kurumumuz yaptığı araştırmada, gençlere ‘neden işsiz kalıyorsunuz’ diye sorduklarında, özel sektör ilk önce şunu söylüyor, ‘sizin tecrübeniz yok’ diyor. Bu yüzden gençler iş piyasasına, dünyaya, iş dünyasına giremiyorlar. Biz iş tecrübesizliğini ortadan kaldırdık” ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan Duyurdu! Öğrencilere İŞKUR Desteği: Günlük 1083 Lira Olacak - Resim : 2

'GÜNLÜK 1083 LİRA DESTEK OLACAK'

Öğrencilere akademik eğitimlerini sürdürürken cep harçlığı gibi bir katkı verileceğini belirten Işıkhan, “Günlük 1083 lira bir destek olacak. İŞKUR Gençlik Programımızdan 2025 yılı sonunda 200 bin öğrencimiz faydalanmış olacak. 4 yıl içinde ise 1 milyon gencimizi de istihdamla, iş gücüyle buluşturmuş olacağız. Tabii şu an Türkiye genelinde İŞKUR Gençlik Programımıza 435 bin 825 başvuru yapılmış durumda. Bakın rakamların ne kadar yüksek olduğunu sizler de görüyorsunuz. Gençlerden gelen bu teveccühü, kıymetli rektör hocalarımızdan gelen bu talebi de biz değerlendireceğiz inşallah yakın zamanda."

PROGRAMDA NELER VAR?

"Bu program aslında öğrencilerimizin iş gücü piyasasını hazırlayacak. Bu programın temelinde eğitim var. Ders vereceğiz. Özellikle üniversite eğitiminden sonra çalışma hayatına girecekleri zaman mülakat tekniklerini, CV hazırlama, finansal okur yazarlık, iş sağlığı güvenliği ve stresle başa çıkma konusunda eğitimler alacaklar ve bunun yanında da kısa süreli bir çalışma fırsatı sağlayacağız. Öğrenciler kendi zamanlarını kendileri belirleyecekler. Üniversitede nerede çalışacaklar diye sorabilirsiniz. Bize üniversitede kamu hizmetinin yürütüldüğü her alanda, her faaliyet sektöründe çalışmalarını gerçekleştirebilirler."

"Tabii ki ağır ve tehlikeli ve ağır işlerde çalışmalarına asla izin vermiyoruz. Böyle bir şey söz konusu değil. Şunu da özellikle belirteyim, KYK burslarından faydalanan öğrencilerimiz bu programa başvurabilirler. Bir engel değil. Bunun da altına çizelim. Kamu üniversitelerimizi okuyan öğrencilerimiz kapsam içerisinde, uzaktan ve açık yönetim fakültelerinde okuyan öğrencilerimiz bu programdan ne yazık ki yaralanamayacaklar” dedi.

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Kaynak: DHA

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İŞKUR Öğrenci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Vedat Işıkhan
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