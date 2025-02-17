Öğrencilere Günlük 1083 TL Ödenecek: Duyan Herkes Başvuruyor
İŞKUR'un üniversite öğrencilerine iş deneyimi kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği İŞKUR Gençlik Programı, büyük ilgi gördü. Proje kapsamında gençler bir yandan çalışma disiplini kazanırken bir yandan da günlük 1.083 TL ödeme alacak.
Kaynak: AA
4 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programla tanıtılan ve başvuruları 10 Şubat'ta başlayan İŞKUR Gençlik Programı'na yoğun ilgi gösterildi. Üniversite öğrencilerinin iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamayı amaçlayan bu proje, gençlerin hem yeteneklerini geliştirmelerine imkan tanıyor hem de maddi destek sunuyor.
GENÇLERE GÜNLÜK 1083 TL ÖDEME
Devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde sürdürülen bu program sayesinde, gençler çalışma disiplini kazanırken günlük 1.083 TL ödeme alacak. Ayrıca programa katılan genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası da İŞKUR tarafından karşılanacak. Öğrenciler haftada en az 1, en fazla ise 3 gün programa katılabilecek. Bir öğrenci en fazla 140 gün programdan faydalanabilecek. Ayrıca programa dahil olan öğrencilerin, sigortalı bir işte çalışmalarının önünde bir engel olmayacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Programa 18 yaşını dolduran, devlet üniversitelerinde ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi gören adaylar başvuru yapılabilecek. Ailesiyle yaşayan öğrencilerin hane gelirinin net asgari ücretin 3 katını aşmaması gerekecek. Yurtta kalan öğrenciler ise bu şarttan muaf tutulacak. Programa kabul edilecek öğrenciler, üniversiteler tarafından noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belirlenecek.
GENÇ İŞSİZ SAYISI DÜŞTÜ
İŞKUR Genel Müdürü Samet Güneş, genç işsizliğiyle mücadelenin ülkenin önemli gündem maddelerinden biri olduğuna vurgulayarak, bu konuda bugüne kadar önemli mesafe kat ettiklerini söyledi. Güneş, 2020'de yüzde 25,3 olan genç işsizlik oranını 2024'te yüzde 16,3'e düşürdüklerini açıkladı.
BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Programa başvuru tarihlerinin üniversitelerin akademik takvimlerine göre belirlendiğini dile getiren Güneş, her üniversitenin başvuru tarihinin farklı olduğunu söyledi. Öğrencilerin programa ilgisinin kendilerini çok sevindirdiğini söyleyen Güneş, "54 ildeki 86 üniversitede 69 bin 93 kontenjan için 242 bin 391 başvuru alındı" dedi.