Öğrencilere Günlük 1083 TL Ödenecek: Duyan Herkes Başvuruyor

GENÇLERE GÜNLÜK 1083 TL ÖDEME

Devlet üniversiteleriyle iş birliği içinde sürdürülen bu program sayesinde, gençler çalışma disiplini kazanırken günlük 1.083 TL ödeme alacak. Ayrıca programa katılan genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası da İŞKUR tarafından karşılanacak. Öğrenciler haftada en az 1, en fazla ise 3 gün programa katılabilecek. Bir öğrenci en fazla 140 gün programdan faydalanabilecek. Ayrıca programa dahil olan öğrencilerin, sigortalı bir işte çalışmalarının önünde bir engel olmayacak.