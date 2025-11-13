2025-ALES/3 Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

23 Kasım'da gerçekleştirilecek olan 2025-ALES/3 sınavının giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar belgelere ÖSYM'nin internet sitesinden erişebilecek.

2025-ALES/3 Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Kasım'da yapılacak 2025-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Kaynak: AA

