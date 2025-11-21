164 Bin Aday Başvurdu: 2025-ALES/3 23 Kasım Pazar Günü Yapılacak

163 bin 999 adayın yarışacağı 2025-ALES/3 pazar günü yapılacak. Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

164 Bin Aday Başvurdu: 2025-ALES/3 23 Kasım Pazar Günü Yapılacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2025-ALES/3), 163 bin 999 adayın katılımıyla 23 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek sınavda, 407 bina ve 6 bin 460 salon kullanılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

150 DAKİKA SÜRECEK

Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları, 12 Aralık'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

164 BİN ADAY YARIŞACAK

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş adayların sınava katılabileceğini belirtti.

Ersoy, sınavla ilgili şu bilgileri verdi:

"Sınava 163 bin 999 aday başvuru yaptı. ALES, adayların bireysel kariyerleri kadar ülkenin akademik ve kurumsal kapasitesini etkileyen önemli bir uygulamadır. Bu bilinçle 22 bin 197 görevlimiz sahada olacak. Ayrıca 590 engelli aday sınava katılacak. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1238 aday yararlandı. Sınava katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."

Kaynak: AA

Etiketler
ÖSYM Eğitim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÖSYM, 2026 Yılı Sınav Takvimini Açıkladı ÖSYM Sınav Takvimini Açıkladı
Ara Tatil Bitti, 18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı Ara Tatil Bitti, 18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ÇOK OKUNANLAR
CHP'den İmralı Kararı! 'Üye Vermeyi Doğru Bulmuyoruz' CHP'den Flaş İmralı Kararı!
CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı CHP İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Bursa’da Akılalmaz Olay: Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada Güpegündüz Cinsel Saldırı! Genç Kadının Zorla Kıyafetlerini Çıkarmaya Çalıştı! O Anlar Kamerada
MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu MHP Adına İmralı'ya Gidecek İsim Belli Oldu
Karar Çıktı! Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor Süreç Komisyonu İmralı'ya Gidiyor