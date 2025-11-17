Ara Tatil Bitti, 18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı

Okullarda ara tatil sonrası ilk ders zili çaldı. MEB'e bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci dersbaşı yaptı.

Son Güncelleme:
Ara Tatil Bitti, 18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) takvimi doğrultusunda birinci dönem ara tatili 10-14 Kasım'da uygulandı. Öğretmenler, ara tatilde mesleki çalışma programlarını okula gitmeden çevrim içi tamamladı.

Ara Tatil Bitti, 18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı - Resim : 1

İLK DERS ZİLİ ÇALDI

Ara tatilin ardından bugün itibarıyla merkez ve tüm ilçelerdeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için okullarda ilk ders zili çaldı.

Ara Tatil Bitti, 18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı - Resim : 2

2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

Ara Tatil Bitti, 18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı - Resim : 3

İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sonlanacak.

Ara Tatil Bitti, 18 Milyon Öğrenci Dersbaşı Yaptı - Resim : 4

Kaynak: AA

Etiketler
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Öğrenci
Son Güncelleme:
2025-ALES/3 Giriş Belgeleri Erişime Açıldı 2025-ALES/3 Giriş Belgeleri Erişime Açıldı
ÖSYM, 2026 Yılı Sınav Takvimini Açıkladı ÖSYM Sınav Takvimini Açıkladı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
TBMM'den Geçiyor: Vergi ve Harçlar Katlanıyor! Hangi Meslek Grubu Ne Kadar Etkilenecek? Yeni Vergi ve Harçlar Geliyor! İşte Etkilenecek Meslekler
ÇOK OKUNANLAR
TikTok ve Google Verileriyle Hazırlandı: Dünyanın En Kötü 10 Turistik Noktası Belli Oldu! Türkiye’den de Bir Yer Listede Dünyanın En Kötü 10 Turistik Noktası Belli Oldu! Türkiye’den de Bir Yer Listede
Kongo’da Maden Faciası! Onlarca Ölü ve Yaralının Olduğu Dehşet Anları Kamerada Kongo'da Maden Faciası! Onlarca Ölünün Olduğu Dehşet Anları Kamerada
Kamu ve Özel Sektörde FETÖ Operasyonu! Onlarca Gözaltı Var Kamu ve Özel Sektörde FETÖ Operasyonu! Onlarca Gözaltı Var
Tapu, Kira, Araç, Emlak… Vergi Sistemi Baştan Yazılıyor! Meclis'te Kritik Düzenleme Tapu, Kira, Araç, Emlak… Vergi Sistemi Baştan Yazılıyor! Meclis'te Kritik Düzenleme
Fatih'teki Zehirlenme Faciasında Gözaltı Sayısı Yükseldi Fatih'teki Zehirlenme Faciasında Gözaltı Sayısı Yükseldi