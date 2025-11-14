ÖSYM, 2026 Yılı Sınav Takvimini Açıkladı

ÖSYM 2026 sınav takvimini açıkladı. Buna göre milyonlarca öğrenciyi öğrenciyi ilgilendiren YKS 2026 20-21 Haziran'da yapılacak. 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür 6 Eylül'de, 2026-KPSS Alan Bilgisi ise 12-13 Eylül'de gerçekleştirilecek.

ÖSYM, 2026 Yılı Sınav Takvimini Açıkladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 'ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi'ni belirledi.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 19 Temmuz’da, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart’ta gerçekleştirilecek.

KPSS NE ZAMAN?

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür uygulaması 6 Eylül’de, KPSS Alan Bilgisi uygulamaları 12-13 Eylül’de, KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim’de, Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) 12 Temmuz’da uygulanacak.

Sınav takvimine "https://www.osym.gov.tr/TR,33674/osym-2026-yili-sinav-takvimi-aciklandi-14112025.html" adresinden ulaşılabiliyor.

ÖSYM BAŞKANINDAN PAYLAŞIM

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise, "2026 Sınav Takvimine ÖSYM kurumsal web sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. Sınav uygulamalarına katılacak tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

