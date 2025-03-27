Zelenskiy'den Putin Hakkında Flaş İddia: Yakında Ölecek

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşme sonrası Paris’te gazetecilere konuştu.

Zelenskiy yaptığı açıklamada Rusya lideri Vladimir Putin’in sağlık durumu hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

‘PUTİN YAKINDA ÖLECEK’

72 yaşına gelen Putin’in uzun süredir sağlık problemleriyle boğuştuğuna dikkat çeken Zelenskiy, “Putin yakında ölecek ve bu iş artık bitecek” cümlesini kurdu.

Putin’in Rus toplumundan korktuğunu iddia eden Zelenskiy, ABD’ye “Putin’i jeopolitik izolasyondan kurtarmama” çağrısında bulundu.

Zelenskiy, ABD'nin Kremlin'in taleplerine direneceğini umduğunu da ifade etti.

PUTİN PARKINSON MU?

Putin’in sağlık sorunu yaşadığına yönelik iddialar ilk kez dile getirilmiyor. İngiltere’nin istihbarat teşkilatı MI6’ın eski başkanı Richard Dearlove daha önce yaptığı açıklamada Putin’in Parkinson hastalığına yakalanmış olabileceğini öne sürmüştü.

RUSYA VE ABD YALANLADI

Bu iddi Kremlin tarafından yalanlanırken, Putin’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilmişti. CIA de Kremlin ile benzer bir açıklama yaparak Putin’in sağlık durumunun kötü olduğuna dair bir kanıt olmadığını ifade etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi