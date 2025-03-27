Pakistan'da Kanlı Saldırı! Otobüsten İndirip Öldürdüler

Pakistan'da silahlı bir grup dün gece seyir halindeki bir yolcu otobüsünü durdurup aşağıya indirdiği 5 yolcuyu öldürdü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Pakistan'da Kanlı Saldırı! Otobüsten İndirip Öldürdüler

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Gwadar bölgesindeki bir otoyol üzerinde silahlı bir grubun dün gece saatlerinde bir otobüsü durdurduğunu açıkladı.

Yetkililer, otoyolu kapatan silahlı kişilerin otobüsten indirdikleri yolculara kimlik kontrolü yaptığını ve 5 yolcuyu öldürdüklerini kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek "Kötü niyetli kişilerin devlet karşıtı planlarının başarıya ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Masum yolcuları bir otobüsten indirmek ve kimliklerine dayanarak onları öldürmek, iğrenç ve korkakça bir eylemdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Pakistan
Bolivya'da Sel Felaketi, 'Ulusal Acil Durum' İlan Edildi Bolivya'da Sel Felaketi, 'Ulusal Acil Durum' İlan Edildi
Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal Maraş Cevizi Diye Bakın Ne Yedirmişler! Büyük Skandal
Şili'de Kampta Feci Yangın, 4 Kişi Hayatını Kaybetti Kampta Feci Yangın, 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var
Uludağ'da Kapatılan Kervansaray Otel'de Yangın Faciası! 3 Kişi Hayatını Kaybetti Uludağ'daki Faciadan Bir Acı Haber Daha
IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Cebiniz Bir Anda Boşalabilir: Kritik Döviz Kuru Detayı... IBAN’a EFT ve Havale ile Para Gönderirken Bunu Yapmayan Yandı! Kritik Döviz Kuru Detayı...
Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte! Dengeleri Değiştirecek Tarihi Adım: En Çok Onlar Etkilenecek Dünya Devi Otomobil Markalarının Başı Dertte!
İslam Memiş Kuyumcuların Büyük Oyununu İfşa Etti: Bu Altınları Sakın Almayın Kuyumcuların Büyük Oyunu, Gram Altın Alacaklar Dikkat!