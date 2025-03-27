Pakistan'da Kanlı Saldırı! Otobüsten İndirip Öldürdüler

Pakistan'ın Belucistan eyaletinin Gwadar bölgesindeki bir otoyol üzerinde silahlı bir grubun dün gece saatlerinde bir otobüsü durdurduğunu açıkladı.

Yetkililer, otoyolu kapatan silahlı kişilerin otobüsten indirdikleri yolculara kimlik kontrolü yaptığını ve 5 yolcuyu öldürdüklerini kaydetti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileyerek "Kötü niyetli kişilerin devlet karşıtı planlarının başarıya ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Belucistan Başbakanı Mir Sarfraz Bugti, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Masum yolcuları bir otobüsten indirmek ve kimliklerine dayanarak onları öldürmek, iğrenç ve korkakça bir eylemdir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA