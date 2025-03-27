Şili'de Kampta Feci Yangın, 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Şili’nin başkenti Santiago'da bir kampta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.
Şili'nin başkenti Santiago'daki Cerrillos bölgesinde yer alan bir kampta meydana gelen yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen yangınla ilgili olarak Şili polisi tarafından yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtildi.
Açıklamada yangının çıkış nedenine dair başlatılan araştırmanın sürdüğü belirtildi.
Kaynak: DHA