Şili'de Kampta Feci Yangın, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Şili'nin başkenti Santiago'daki Cerrillos bölgesinde yer alan bir kampta meydana gelen yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen yangınla ilgili olarak Şili polisi tarafından yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada yangının çıkış nedenine dair başlatılan araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA