Şili'de Kampta Feci Yangın, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Şili’nin başkenti Santiago'da bir kampta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

Şili'de Kampta Feci Yangın, 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Şili'nin başkenti Santiago'daki Cerrillos bölgesinde yer alan bir kampta meydana gelen yangında 4 kişi hayatını kaybetti. Meydana gelen yangınla ilgili olarak Şili polisi tarafından yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada yangının çıkış nedenine dair başlatılan araştırmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

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