Yüzlerce Kişiyi Soyup Saatlerce Soğukta Tuttular! İnsanlık Dışı Muameleye Tepki Yağdı

Bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde büyük katliamlar düzenleyen İsrail'in savaş suçları katlanırken, İsrail askerlerinin, Gazze’nin kuzeyinde yer alan Cibaliya'da yüzlerce Filistinli erkeği zorla soyduğu ve saatlerce soğukta beklettiği ortaya çıktı.

Amerikan haber kanalı CNN’in ulaştığı görüntülerde, Filistinlilerin tahliye edilirken İsrail askerleri tarafından enkazın ortasında çıplak halde bekletildiği görüldü. Haberde, bu muamelenin Cenevre Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğu hatırlatılarak kınandı.

BAZILARI YARALIYDI

Görüntülerde, Cibaliya'daki yıkıntılar arasında çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu yaklaşık 200 kişilik bir grubun yer aldığı görülüyor. Fotoğraflarda Filistinli erkeklerin neredeyse çıplak olduğu, bazılarının ise yaralı durumda bekletildiği dikkat çekiyor.

Görgü tanıkları, bu kişilerin Cibaliye Mülteci Kampı’ndan kaçmaya çalışırken İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını söyledi.

Kaynak: Sözcü