Seçileli Sadece Birkaç Saat Oldu... İsrail'den Hizbullah'ın Yeni Liderine Suikast Tehdidi!

Hizbullah'ın son lideri Hasan Nasrallah'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 27 Eylül'de İsrail tarafından öldürülmesinin ardından örgütün yeni lideri belli oldu. Hizbullah'ın yeni genel sekreteri seçilen Naim Kasım hakkında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan ise tehditkar bir açıklama geldi.

Kasım'ın fotoğrafının yer aldığı sosyal medya paylaşımda Gallant, "Geçici atama. Uzun süre değil" ifadelerini kullandı.

Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Kasım'ı yeni genel sekreter olarak seçtiği belirtilmişti. Naim Kasım, daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Kaynak: AA