Seçileli Sadece Birkaç Saat Oldu... İsrail'den Hizbullah'ın Yeni Liderine Suikast Tehdidi!

Hizbullah'ın yeni lideri seçilen Naim Kasım, görevinin açıklanmasından saatler sonra İsrail tarafından tehdit edildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Kasım'ın lider olmasıyla ilgili "Geçici atama. Uzun süre değil" yorumunu yaptı.

Seçileli Sadece Birkaç Saat Oldu... İsrail'den Hizbullah'ın Yeni Liderine Suikast Tehdidi!

Hizbullah'ın son lideri Hasan Nasrallah'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 27 Eylül'de İsrail tarafından öldürülmesinin ardından örgütün yeni lideri belli oldu. Hizbullah'ın yeni genel sekreteri seçilen Naim Kasım hakkında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan ise tehditkar bir açıklama geldi.

Seçileli Sadece Birkaç Saat Oldu... İsrail'den Hizbullah'ın Yeni Liderine Suikast Tehdidi! - Resim : 1

Kasım'ın fotoğrafının yer aldığı sosyal medya paylaşımda Gallant, "Geçici atama. Uzun süre değil" ifadelerini kullandı.

Seçileli Sadece Birkaç Saat Oldu... İsrail'den Hizbullah'ın Yeni Liderine Suikast Tehdidi! - Resim : 2

Hizbullah'tan bugün yapılan açıklamada, Hizbullah Şura Konseyi'nin Kasım'ı yeni genel sekreter olarak seçtiği belirtilmişti. Naim Kasım, daha önce Hizbullah Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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Kaynak: AA

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