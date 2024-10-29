Doktordan Korkunç Tuzak! Çok Sayıda Kadını Uyuşturup İstismar Etmiş

Kadın cinayetleri ve istismarının giderek yaygınlaştığı ABD'de yaşanan son olay ülkede infial yarattı. Colorado eyaletinin Denver kentinde bir kardiyolog, flört uygulamalarında tanıştığı en az 11 kadına uyuşturucu vermek ve cinsel istismara maruz bırakmak suçlamalarıyla en üst sınırdan 158 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Denver Bölge Savcısı Beth McCann, yaptığı basın açıklamasında Stephen Matthews adlı doktorun "kurbanlarını etkisiz hale getirip cinsel saldırıda bulunduğunu" bildirdi. Eski Denver Bölge Savcısı Mitch Morrissey ise "Bu adam Colorado tarihindeki en çok suça karışan seri tecavüzcülerden biri" dedi.

'BİZ BİR ORDUYUZ VE SEN BİR HİÇSİN'

CBS News'un aktardığına göre; Matthews'a verilen ceza, saldırgan tarafından istismara maruz bırakılan kadınlar tarafından mahkemede tezahürat ve alkışlarla karşılandı. Matthews'u "narsist bir canavar" olarak nitelendiren mağdurlardan biri, "Biz artık hayatta kalanlardan oluşan güçlü bir orduyuz ve sen bir hiçsin" dedi.

Bir başka mağdur kadın ise "Bu yöntemseldi. Bu rıza ile ilgili değildi. Bu seksle ilgili değildi. Bu kontrolle ilgiliydi. Konumunu ve doktor unvanını bana ve başkalarına olan güveni kötüye kullanmak için kullandı" diye konuştu.

'KADINLARI ETKİLEYECEK BİR İMAJ ÇİZYORDU'

Duruşma sırasında, Matthews'un kadınlarla Tinder ve Hinge gibi arkadaşlık uygulamalarında tanışarak evine nasıl çektiği anlatıldı. Olayla ilgili tanıklık yapan bir kadın; zanlının kendisini atletik, yakışıklı ve köpek sahibi bir doktor olarak tanıttığı profilinin kadınlara çekici geldiği yorumunu yaptı.

Zanlının kadınların içkilerine, onunla geçirdikleri zamana dair anılarını silikleştiren uyuşturucu bir madde kattığı öğrenildi.

Kaynak: Gerçek Gündem